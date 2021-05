Děsím se, až ta série sedmiček skončí, přiznal plzeňský hrdina Douda

Co vám blesklo hlavou, když jste za stavu 26:27 musel proti brankáři Marjanovičovi proměnit?

Nic. Že dám prostě gól, to je celý.

Sám jste si řekl, že půjdete?

Já jsem šel už v prvním poločase na sedmičku poté, co předtím Miky Tonar nedal. Další jsme měli, když jsem byl vyloučený a Péťa Vinkelhöfer ji také neproměnil. Trenér Petr Štochl mi říkal před druhou půlí, ať jsem připravený na další. No, přišla až po čase... (úsměv)

A pak jste znovu zvládli rozstřel. Před dvěma lety ve finále proti Karviné dokonce dvakrát a byl z toho titul, v letošním play off jste díky sedmičkám vyhráli i po jednom duelu ve čtvrtfinále a semifinále. To je výtečná bilance.



Jenže děsím se právě momentu, že to jednou skončí. Doufám, že v téhle sérii nám to ještě chvíli vydrží a přijde to třeba až příští rok. Ale už je toho dost. Nebudeme se moci divit, až to jednou nevyjde.

Čím to, že jste při sedmičkách tak úspěšní? Je to o sebevědomí?

Máme spoustu zkušených kluků, kteří mají něco odehráno a nejsou tak nervózní, když jdou na sedmičku. Prošli jsme si tím už několikrát. Proti Karviné to zase taková výhoda není, ale třeba ve čtvrtfinále proti Kopřivnici, která takovou situaci tolikrát nezažije, to výhoda byla.

Finále je srovnané. Ale prakticky od 20. minuty jste stále dotahovali náskok Karviné. Věřil jste až do konce, že utkání otočíte?

Byla pasáž, kdy se stále drželi na třech, čtyřech brankách. Ale pořád bylo dost času skóre dotáhnout. Neskládali jsme zbraně a to asi rozhodlo. Nevzdali jsme se, hráli až do konce a ta poslední akce to potvrdila. Hery (Herajt) chytil jasnou šanci, my to okamžitě tlačili dopředu a vybojovali ještě sedmičku.

Jak důležitá je ta výhra pro osud celé finálové série?

To nevím. Šli jsme do toho s tím, že chceme sérii rozhodně srovnat. To se podařilo, teď se zase pokusíme vyhrát v Karviné.

Může je taková porážka psychicky nalomit?

Určitě trošku ano, vždyť vedli celý zápas. Když to řeknu blbě, my jsme hráli hrozně, ale nakonec jsme z toho ještě vyválčili remízu a vyhráli na sedmičky. S jejich psychikou to může něco udělat, ale i v Karviné je spousta kluků, kteří jsou zkušení a už mají něco odehráno. V hlavách to mít určitě chvíli budou, ale zase tolik je to nepoznamená.

Je teď pro vás základní úkol, jak zastavit Vojtěcha Patzela, který vám nastřílel čtrnáct gólů?

Zase první zápas v Karviné neměl skoro žádný... To je stejné jako v semifinále s Matějem Klímou z Dukly. Tyhle kluky nemůžete ubránit pořád, aby vám za dva zápasy nedali ani gól. To prostě nejde, oni vždycky nějaký dají. Stejně jako u nás Milan Škvařil. I když na něm visí, taky se někdy utrhne a soupeř ho nezastaví. Patzel nám dal čtrnáct gólů, další dal v rozstřelu, ale stejně by to raději vyměnil za vítězství