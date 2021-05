Závěr jsme nezvládli, štve kouče Štochla. Plzeň první finále ztratila

„Závěr jsme nezvládli, protože jsme ho prohráli o tři góly. Některé situace jsme měli vyřešit lépe, víc dohrávat míče do křídel,“ popisoval po utkání do televizních kamer plzeňský trenér Petr Štochl.



„Cením si, že jsme dokázali vyhrát, přestože naše opory neměly úplně svůj den,“ prohlásil naopak karvinský kouč Michal Brůna.

Po ráně Soláka do tyče měl v závěru Talent ještě půl minuty času na vyrovnání. Škvařil, s devíti trefami nejlepší střelec hostů v utkání, se snažil protlačit míč na brankoviště k Tonarovi, ale karvinská zeď byla neprostupná. Růža naopak střelou přes celé hřiště ještě mohl výsledek vylepšit. Prázdnou branku minul, jenže to už domácím vůbec nevadilo.

„Dohrávali jsme to do pivota, Karviná nám však míč sebrala. Můžeme se bavit, jestli to byl faul, ale to neřešíme, na rozhodčího se vymlouvat určitě nebudu. Měli jsme to v každém případě vyřešit líp, závěr se nepovedl,“ řekl Štochl.

Vítězný gól vstřelil v 58. minutě Patzel, v závěru Baník zvedl hlavně Solák, přestože byl dvakrát během utkání ošetřovaný. „Je to finále, hrál bych asi i se zlomenou nohou,“ podotkla karvinská spojka.

„Nechal si poradit ohledně střelby a prakticky zápas v závěru rozhodl. Ale bez injekce by to asi ani nedohrál,“ podotkl Brůna.

Finálová série pokračuje ve středu v městské hale na plzeňských Slovanech. Začátek je v 18 hodin. A pokud Talent nechce o víkendu vyrazit zpátky do Karviné pod hrozbou konce série, musí zabrat. „Doufám, že série bude dlouhá minimálně na čtyři zápasy. Pak by se možná mohlo projevit i to, že máme o něco širší kádr,“ mínil Štochl.