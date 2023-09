Cholevová o přesunu do Francie: Obrovský šok i nálož emocí, ale jsem nadšená

Přesun do zahraničí prožívá intenzivněji, než když se jako teenagerka kvůli házené vydala přes celou republiku z rodné Ostravy do Mostu.

„Moje první měsíce jsou velmi emotivní a náročné, ale také velmi dobré. Přístup je jiný, jsem nadšená, i když jsem musela opustit všechno a cestovat domů je složitější z Francie než z Mostu,“ vykresluje talentovaná hráčka. „Schází mi rodina, přátelé, všechno okolo. Naštěstí tým je v pohodě a vycházíme skvěle.“

Šok Cholevové způsobily koňské dávky, které ordinuje trenér Pablo Morel. Tréninkové nasazení i morálka jsou prý úplně jiné, než na jaké byla zvyklá z domácích palubovek.

„V Mostě trval trénink hodinu a půl, a když se přetahoval, všechny hráčky ztrácely koncentraci a efektivitu. Zato v Brestu je to přesně naopak. I když trénujeme dvě a půl hodiny, intenzita neustále roste. Bylo pro mě velmi složité soustředit se takovou dobu, ale musela jsem se kousnout a nakonec si to užívám, protože mě trénovat baví,“ tvrdí s tím, že její nejlepší regenerací je spánek.

Mostecká Charlotte Cholevová pálí.na branku Slavie.

Dokonce si přidává i dávky navíc, aby se vyrovnala ostatním hráčkám v kádru. „Jsou zatím na daleko lepší úrovni než já,“ přiznává.

V klubu vyznávajícímu černou a růžovou barvu je konkurence na její pozici levé spojky obrovská. Jedničkou je sedmatřicetiletá Alexandrina Cabral Barbosaová, vicemistryně světa ze Španělska. „Od ní se můžu hodně naučit.“ Číslo 2? Černohorka Dirdina Jaukovičová. „I ona je hráčka světových kvalit. A já bych řekla, že jsem trojka, jelikož Dembéleová je zraněná.“

Role Cholevové je skromnější než v Mostě, kde si ji ve vzájemném zápase v Lize mistrů francouzský klub vyhlédl. „Počítala jsem, že asi ze začátku nedostanu extra minutáž. Nebudu lhát, že mě to nemrzí, ale jsem celkem objektivní člověk a vím, že bohužel na to teď nemám. Ony jsou lepší, přijímám to s absolutním respektem. Věřím, že moje chvíle přijde. Čekám na to,“ hlásí absolventka gymnázia.

Hráčku s číslem 27 brzdí regule francouzské ligy. Na zápasové soupisce totiž smí být jen čtrnáct házenkářek, zatímco v jiných soutěžích včetně Ligy mistrů šestnáct. Paradoxně tedy v nejprestižnější klubové soutěži světa na rozdíl od ligy nechybí nikdy.

„Jsem v Brestu skutečně krátkou dobu na to, aby trenér mohl vědět, v jakých pasážích mě může na hřiště dát. Ještě se oťukáváme, velká minutáž to opravdu není. Ale každý si tím prošel, když šel do takového velkoklubu. Neviděla jsem hráčku, navíc mladou, která by hned nastupovala a dostávala čtyřicet minut na hřišti.“

Nadšená je, jak ji přijal její nový tým. Českou házenkářku vysokou 174 cm sžíraly velké obavy, jak se sžije se spoluhráčkami. „Jsem totiž specifický typ člověka, všechno si chci řešit sama a neotevřu se hned. Když je potřeba, jsem extrovert, ale důležité pro mě také je uzavřít se sama do sebe a hodně přemýšlet. A holky jsou tady fakt v pohodě, přijaly mě skvěle,“ děkuje.

Radost jí dělá zaplněná Arena de Brest i jiné haly po Francii. „Na každý zápas tady chodí tři až pět tisíc fanoušků, neskutečná atmosféra. Užívám si to. Ovšem zázemí mi úplně jiné než v Mostě nepřijde, i tady je o všechny postaráno,“ srovnává současného a bývalého zaměstnavatele.

České házenkářky odehrají kvalifikační zápas s Finskem 11. října od 17:15 ve Zlíně. Vstupenky jsou v prodeji zde.

Ambice v Brestu jsou jen nejvyšší. Klub už vlastní stříbro z Ligy mistrů 2021 a vybojoval dva francouzské tituly. „Vyhrát domácí ligu i Ligu mistrů je náš cíl. Snadné to nebude, ale tým je lepší než loňský,“ vnímá Cholevová, která už se těší na nejbližší reprezentační sraz i zápasy evropské kvalifikace proti Finsku a Portugalsku. „Jak se cítím teď, jsem se ještě nikdy necítila. Jsem lepší ve vytrvalosti i síle. Jestli jsem se posunula také házenkářsky, to uvidíme v národním týmu.“

I svým parťačkám z reprezentace bude vyprávět, že v Brestu obývá byt 4+1, sama si vaří, se spoluhráčkami zajde na kafe, trénuje někdy i čtyřikrát týdně dvoufázově a chodí po památkách nebo k moři. „Je tady spousta krásných pláží, kde si vyčistím hlavu, popřemýšlím. Dodá mi to energii. Na koupání to tady není, voda je studená,“ usměje se.

Zemi galského kohouta znala už předtím, než přestoupila do západofrancouzského Brestu. „Moji dva strejdové totiž tady bydlí. Jeden si ve Francii našel přítelkyni a zůstal tu, druhý se teď po asi deseti letech vrátil do Česka, předtím zde pracoval,“ prozradila Cholevová. „Oba žili na opačné straně, než leží Brest, tady je to trošku jiné. Jsem překvapená, jak jsou lidé milí, a že město není rušné, nýbrž klidnější.“

Základy francouzštiny ovládá, ale třeba na desetiminutovou rozpravu by si netroufla. „Samozřejmě tady řešili moje francouzské křestní jméno. Našim se prostě líbilo, tak mi ho dali. Ani bráchové nemají česká jména,“ říká o Sebastianovi a Mathiasovi, který je dvojčetem Cholevové a hraje extraligu za Frýdek-Místek. Třeba se i on jednou vydá za házenou do ciziny jako jeho sestra.