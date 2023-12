Ach, ty dráhy! Honička Hranic, posunutý start, výprask, zase rychle na vlak

I takové příběhy přináší extraliga házenkářů, soutěž srdcařů, kde většina hráčů chodí do práce.

„Vlak je pohodlnější, člověk se v něm může projít, jsme na něj zvyklí. A volíme ho i z finančních důvodů,“ osvětlil hranický kouč Radim Brož po výprasku 24:36.

Jenže dráhy jeho tým vypekly. Vyrážel v dostatečném předstihu v devět ráno, ale už z Olomouce do Prahy vlak nabral velké zpoždění. „Nevíme proč. O tři minuty nám ujel přípoj do Lovosic. Žádali jsme, ať počkají, že je nás hodně, a oni řekli ne. Nakonec i tenhle vlak se stejně někde zpozdil o čtvrt hodinu, jak jsme se pak dívali,“ koulel očima Brož.

Cement Hranice tedy vyčkal na další spoj, což byl osobák, v Lovosicích vystoupil místo ve dvě hodiny až v 15.22, v hale Chemik byl v 15.35, jen deset minut poté už se mělo hrát. Domácí svolili k posunutí výhozu zhruba o 20 minut.

„Po všech útrapách jsme cestu zvládli, i když na rozcvičení nebylo moc času,“ líčil trenér Hranic.

A nejspíš se to i projevilo. Lovci rychle nasázeli šest gólů, brzy vedli 12:5 a osud Hranic byl zpečetěný. „Právě začátek rozhodl, byli jsme vlažní, za první čtvrthodinu jsme nedali asi 68 šancí, pak už se utkání jen dohrávalo,“ hodnotil Brož.

Domácí trenér Roman Jelínek tvrdil: „Nemyslím, že by ještě byli ztuhlí z vlaku. V úvodu nás podrželi brankáři. Jinak jsme přesně věděli, co hrát, a to jsme dodržovali. Jsem rád, že jsme byli dominantní celý čas.“

Lovosičtí házenkáři po zápase s Hranicemi ukázali pohár za třetí místo z loňské extraligy.

I bez velké časové vlakové loupeže by Hranice asi Lovcům nedokázaly čelit, outsiderem byly tak jako tak, jsou třetí od konce. „Ale jednou už jsme zažili, když k nám Hranice dorazily dokonce o dvě hodiny později. My na ně byli hodní a počkali jsme, pak jsme remizovali,“ usmál se Jelínek, jehož Lovosice jsou čtvrté.

Brož si to pamatuje ještě jako hráč. „Tehdy vlak srazil člověka. My těch peripetií na železnici zažili už víc,“ povídal trenér Hranic.

Nedělní partie skončila v půl šesté, v 17.35 se hráči hostů kvapem převlékali v šatně, jeden z nich s trenérem mluvili na tiskovce. Domácí měli také dva respondenty, i tak se konference smrskla na pouhé dvě minuty, což je sakra málo. Důvod? Už v 17:59 jel Hranicím vlak domů...