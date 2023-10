Ať jsme jako St. Louis! říká lovosický házenkářský veterán Motl

„To, co jsem řekl o titulu, stále platí. Není konec sezony. Vzpomínám si, jak hokejisté St. Louis jednou byli v prosinci v NHL úplně poslední, a pak vyhráli Stanley Cup. Stát se může cokoliv,“ připomíná legendární lovosický křídelník pohádku Blues z roku 2019.

Lovci nemají tak bídný start do sezony jako tehdy St. Louis, ale k ideálu jsou také na hony vzdálení. V sobotu si připsali už třetí porážku, na domácí palubovce padli s Kopřivnicí 26:27. „Pro nás je to ztráta, doma potřebujeme získávat body, aby z nás soupeři měli respekt. Když budeme doma ztrácet, nebudou se nás bát ani méně kvalitní týmy mimo špičku, což je chyba,“ štve Motla.

Roman Jelínek, trenér lovosických házenkářů

Loni lovosická půda platila za těžko dobytnou tvrz, letos tu vyhrálo už Brno a teď i Kopřivnice, která ani nepatří do širšího okruhu ligových favoritů. „Předčili nás nadšením, víc chtěli. My to hráli tak trochu profesorsky, žádný tah na bránu, že to nějak urveme. A pak to naše neproměňování šancí! Chybí tomu lehkost a zatím se nikdy nesešlo, že by se dařilo obraně i útoku dohromady, vždy je to buď, anebo. Dneska to vyšlo brankářům, ale zase jsme se nedokázali prosadit v útoku,“ viděl 39letý exreprezentant.

Přitom povedená příprava naznačovala, že by i letos Lovci mohli útočit na špičku. „Jenže hráči, co docela zářili v přípravě, jako by to najednou nedali psychicky a se startem ligy se rozklepali. Zatím to vypadá, že to je spíš v hlavách. Co teď prožíváme, můžu nazvat krizí, ale když ji překonáme, zase nás to může nakopnout,“ burcuje vyhlášený kanonýr.

Nastartovat by Lovce mohl i případný úspěch v poháru, v Evropě se představí po 11 letech už tuto sobotu. Ale los si s nimi pohrál, místo vysněného soupeře ze Skandinávie jim přiřkl slovenský Prešov, který loni hrál extraligu. „Chceme jít dál, aby to pro diváky bylo zajímavější. Prešov je favorit, ale já chci postoupit, šance vidím tak 51 na 49 pro nás,“ věří si Motl.