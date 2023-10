Házenkářům Lovosic se v poháru tleskalo i po porážce, Karviná vyhrála

Lovosice narazily na sedmnáctinásobného slovenského mistra, který přivezl mezinárodní soubor s hráči deseti zemí včetně Kuby, Brazílie, Ukrajiny či Ruska. Domácí v zápase spíše dotahovali, chvíli po startu druhé půle ztráceli pět branek. Když čtvrt hodinu před koncem dostal tahoun jejich defenzivy a vítěz Ligy mistrů Pavel Horák přímou červenou kartu, paradoxně se vzepjali a přicvakli se na gól. Prešov ovšem v koncovce důrazným a agresivním útokem odskočil na konečných +4.

„Věděl jsem, že rozhodnou obrany. Potěšilo mě, že vyloučili pana Horáka, jenže domácí pak bránili ještě líp – ale tím ho nechci urazit,“ řekl trenér slovenských šampionů Pavol Jano. „Museli jsme si sáhnout na dno. Potvrdilo se, že česká liga je kvalitnější, my přesně takové zápasy potřebujeme.“

Nejlepším střelcem Lovců byl s osmi góly křídelník Pavel Chotěborský. Domácí kouč Roman Jelínek litoval osmi ztrát v prvním poločase.

„Čtyřikrát z toho míč skončil v bráně, pak jsme to doháněli. Škoda i závěru, sahali jsme po trošku lepším výsledku do odvety. Z naší strany to ovšem byl nejlepší výkon sezony. Konečně hráči plnili, co jsme si řekli, z toho mám radost. Byli jsme v obraně disciplinovaní. Od toho se chceme odpíchnout,“ uvedl Jelínek a chválil fankluby obou celků v hale zaplněné víc než sedmi stovkami diváků. „Vytvořili parádní kulisu, v takové se hraje nádherně.“

V sobotu hraje v Evropském poháru ještě Brno na půdě italského Fasana.