Vynadat paním rozhodčím? Ani na chlapy nemáte být zlý, tvrdil Horák po vyloučení

„Hráči a trenéři soupeře jim srdečně pogratulovali a já si myslím, že mají za co gratulovat,“ ušklíbl se zkušený obranář po sobotní domácí prohře 28:32. „I já paním rozhodčím poděkoval. A řekl jsem jim, že doufám, že si dělají analýzu zápasu jako my.“

Bývalý reprezentant čtvrt hodiny před koncem bitvy fauloval Josefa Hozmana a dostal přímou červenou kartu. „Já si šel pro kontakt, Pepa si ho chtěl taky najít. Měl jsem zůstat od něj dál nebo tam vletět a zastavit ho, aby vůbec neskákal,“ líčil kritický moment Horák.

Vyloučení čtyřicetiletého tahouna Lovce semklo a dotáhli se k soupeři až na gól. „Věděl jsem, že rozhodnou obrany. Potěšilo mě, že vyloučili pana Horáka, jenže domácí pak bránili ještě líp – ale tím ho nechci urazit,“ řekl trenér slovenských šampionů Pavol Jano.

Horák, který několikrát vyhrál Pohár EHF a s německým Kielem i Ligu mistrů, nechtěl být na ženy v triku arbitrů zlý. „Možná to tak občas vypadá kvůli mým vousům, ale já se jen snažil dát najevo, že za co trestají nás, to na druhé straně přehlížejí,“ vysvětlil. „Hráč by neměl být zlý ani na chlapa rozhodčího, ale někdy prostě nespokojený jste.“

Když duel házenkářských hromotluků soudcovaly drobounké Srbky Vanja Antičová a Jelena Jakovljevičová, vypadal ten výškový a váhový kontrast úsměvně. „I ve Francii ženy pískají chlapy, v bundeslize taky. Jsou na mezinárodní úrovni. Ale takhle jako ony to tam zapískají i muži, nedělám rozdíly. A v Německu rozhodují dva bráchové s předky z Indie a ti jsou ještě menší než tyhle dvě dámy,“ vykreslil Horák.

Pavel Chotěborský z Lovosic překonává Maria Cvitkoviče v bráně Prešova.

Čtyřgólová porážka jej mrzela, ale Lovci se prý před sobotní odvetou na Slovensku necítí odepsaní. „Kluci manko stáhli na gól, mohli i otočit. Je to hratelné, jen se nebát!“ burcuje 198 cm vysoký rodák z Přerova. „Drželi jsme se celý zápas, nemyslím si, že by se v něm Prešov mohl někdy cítit bezpečně. Na konci se bál o výsledek. Bylo vidět, že na postavenou obranu si nevěří, že se tam motají.“

Se sedmnáctinásobným slovenským šampionem se Lovosice loni utkaly v extralize a dvakrát zvítězily. „Jenže tehdy oni hráli slovenskou a českou ligu, k tomu Evropu, přes 80 zápasů jako v NHL. A jsou to poměry Slovenska, žádná privátní letadla, luxusní hotely, ale autobusem sem a tam a zápasy ve dvou dnech. Loni to byli obouchaní, unavení a ucestovaní hráči,“ pozoroval Horák. „Teď už v naší soutěži nepůsobí a jsou odpočinutí, stahují si posily z různých koutů světa. Ale podle mě měli víc snadnějších soupeřů než nás. Popereme se tam!“