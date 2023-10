Jelínkova pohárová vzpomínka: těžkooděnci v hale, házení oříšků a nahulíno

Jak vzpomínáte na 11 let starou účast ve Vyzývacím poháru?

Nejdřív jsme vyřadili chorvatský Zamet, pak jsme dostali Skopje. A zápas v Makedonii byl zážitek na celý život. Něco neuvěřitelného. Ve své kariéře jsem to nezažil předtím ani potom. Doma jsme přes hrozivý výsledek měli na odvetu plný dům. Ve Skopje byl soupeř jasně lepší, my měli moc velký respekt, prohráli jsme o 17 gólů. Nebylo co řešit.

Co vás ve Skopje tak ohromilo?

V hale jsme se začali lehce rozcvičovat a naběhlo tam dvacet těžkooděnců. Když přišli diváci, začali po nás házet oříšky. Já pak šel do šatny, a když jsem se vrátil, v hale bylo šero. Polovina lidí v puse cigáro. Začalo se, frajer v hledišti si sundal tričko, otočil se zády ke hřišti a celý zápas jel chorály. Blázinec. Prostě Balkánci.

Aspoň odvetu jste vyhráli...

Měli jsme tady taky fantastickou atmosféru. Na úplném konci jsme vedli o dva góly, já dal ze sedmičky tyčku a oni ještě stihli snížit.

Momentka z pohárového duelu mezi Lovosicemi (bílá) a makedonským Skopje z roku 2012.

Jaká bude odveta v Prešově?

S mankem čtyř gólů se tam nebude hrát lehko. Škoda, sahali jsme po lepším výsledku a skončit zápas o jeden dva góly, bylo by veseleji a dávalo by nám to větší optimismus do odvety. I tak jsme odvedli dobrý výkon. Nejlepší v sezoně. Nemusíme mít hlavu dole a nízké sebevědomí. Soupeře jsme celý zápas navzdory jeho kvalitě nepustili do ničeho, aby mohl prostřídat, točil maximálně deset lidí. Musel hrát naplno. Pojedeme tam odvést maximum a uvidíme, na co to bude stačit.

Mrzel i vás pohárový los? Chtěli jste do Skandinávie.

Atraktivita soupeře klesla kvůli tomu, že loni s námi byl v české extralize. Kdyby s námi nehráli, bylo by to jiné. I tak si můžeme říct, že to sice je Slovensko, ale Prešov je opravdu evropský klub. Hrál dlouhodobě Evropskou ligu, nakoukl do Ligy mistrů.

Úvod sezony vám nevychází podle přestav, v extralize máte tři výhry, remízu a tři prohry. Proč?

Musíme si uvědomit, že hrajeme bez tří hráčů základní sestavy, z nichž dva – Trkovský a Bogdanič – skončili jako druhý a třetí nejlepší střelec v soutěži. Stejně jako Bogdanič odešel i Petryčenko. Sedá si to, dostávají prostor mladí hráči, kteří nemají ještě tak velké sebevědomí. Od výkonu s Prešovem se musíme odpíchnout. Konečně jsme zápas odpracovali. Kolikrát to nebylo krásné, ale odmakané na sto procent ano. K tvrdé práci se musíme vrátit. Přestat přemýšlet nad systémem a hrát „profesůru“, ale jít do toho po držce a klidně si ji nechat rozbít.

Věříte, že se rozjedete jako loni, kdy jste vybojovali bronz?

Není důvod panikařit, pořád je začátek sezony. Chleba se bude lámat v play off. Stále máme dost zápasů, abychom si vypracovali co nejlepší pozici pro vyřazovací fázi. Trošku jsme si to ztížili. Za mě je lepší prožít nějakou krizi na začátku sezony než v play off. Musíme si ukázat, kde nám to neladí, dostat se do herní pohody a vrátit se ke hře, kterou jsme předváděli loni.

Roman Jelínek, trenér lovosických házenkářů

Kdy se po zranění vrátí kanonýr Jaroslav Trkovský?

Už se zapojuje do tréninku, je to pocitově na něm. Uvidíme, kdy tomu on sám dá zelenou. Je možné, že s ním bychom některé zápasy překlopili. Je schopný rozhodovat, nastřílet góly, je to alternativa v obraně. Hledáme způsob, jak tu díru zalepit. Dostávají prostor mladí hráči, kteří si to tam osahávají. Oni jsou naše budoucnost. Teď je na nich, aby nám předvedli, že na hřiště patří. A až se vrátí Trkovský, nemusel by na place strávit celý zápas a můžeme ho prostřídat. Že to na začátku sezony drhne, tak drhne. Budeme doufat, že to vyladíme a v play off budeme silnější.

A kdy opět naskočí gruzínský reprezentant Giorgi Arvelodi Dikhaminjia?

Brzdí ho byrokracie s vízy, čekáme, až dostane razítko a vrátí se zpátky.