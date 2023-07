Kvalitu máme podobnou jako mistři, věří házenkáři Lovosic a sní o zlatu

Co ještě Lovcům chybí, aby sesadili z trůnu v posledních letech dominující Plzeň či Karvinou?

Jsou to detaily. V Plzni dokázali udělat takové podmínky, že hráči mohou víc trénovat, to je pak strašně znát. Kostra plzeňského týmu je strašně dlouho spolu, to je taky znát, když máte 8 hráčů, kteří si dokážou vyhovět, vědí o sobě.

Nám se poslední roky díky vedení klubu také daří podmínky vylepšovat, posouvat to dál. Teď máme nějakých 8–9 tréninků týdně, což je na extraligu nadstandardní. Patříme v tom určitě mezi top 4 týmy nejvyšší soutěže, to je také hlavní důvod, proč se posouváme nahoru.

K velkým změnám v kádru u vás nedošlo, jednou z hlavních posil je křídelník Mizera ze Zubří. Jak se vám zatím zamlouvá?

Je to levák, má potenciál. Byl v mládežnických reprezentacích, bohužel ho limitovala zranění kolene, tak uvidíme, snad to bude už vyřešené. Věřím, že to nejhorší má za sebou, že už to bude jen lepší. A bude platný pro náš tým.

A co gruzínský reprezentant Giorgi Arvelodi Dikhaminjia? Jak jste na něj přišli?

Hrál nižší německou ligu u Drážďan, kde žije můj trenérský kolega Martin Hríb. Párkrát ho viděl, získal na něj kontakt. Je to gruzínský reprezentant, spojka, alternativně křídlo.

Tím, že se Gruzie poprvé kvalifikovala na mistrovství Evropy, tak hledal nějaké angažmá, kde by mohl výkonnostně růst a měl větší tréninkový objem. Přijel sem, podívali jsme se na něj, jeho fyzické parametry vypadají velice slušně. A i to, co ukázal herně, nevypadalo vůbec špatně. Jsem přesvědčený, že může nahradit odcházejícího Tima Bogdaniče.

Dorazí ještě nějaké další posily?

O ničem zatím nevím, co jsme se bavili s vedením, asi spíš ne. Skončili jen tři hráči, dva jsme nahradili. Na pozici pivota jsme měli tři hráče, ale teď jsme to vyhodnotili tak, že budeme mít jen dva, a ti dostanou větší prostor. Třeba Karel Holubec letos dokázal, že si zaslouží šanci nás přesvědčit, že nikoho dalšího už na toto místo hledat nemusíme.

Co hvězda Pavel Horák? Bude v Lovosicích pokračovat?

Je to na jeho domluvě s vedením klubu, ale já mám informace, že je tady spokojený. Měl by zůstat.

Věříte, že kvalita týmu po těch změnách zůstane stejná?

Jsem přesvědčený, že kvalita neklesne. Ano, odešli nám dva dobří hráči Bogdanič a Petryčenko, ale věřím, že ostatní je nahradí.

Lovosicím se v posledních sezonách daří zapojovat do sestavy odchovance, může zase vystřelit některý z mladých hráčů?

To je filozofie klubu. Jsme sport, který není nějak extrémně dobře financovaný, je potřeba pracovat s mladými. Je to pro nás přijatelnější než kupovat hotové hráče. Proto se snažíme vypiplat mladé kluky, aby se dostali do áčka, a my z toho pak těžili. Věřím, že v tom budeme pokračovat.