V házené dál platí: Dycky Most! Andělé mají devátý titul v řadě

Házenkářská interliga žen Finále play off - odveta:

Most - Plzeň 32:19 (16:10)

Nejvíce branek: Korešová 7/4, Smetková 6/1, Kostelná 5 - V. Galušková 5/5, Kepková a Vlachová po 3. První zápas 27:16, titul získal Most. O 3. místo - odveta:

Kynžvart - Olomouc 26:25 (12:13).

Nejvíce branek: Dvořáková 8/2, Königová 5, Božovičová 4 - Závišková a Kašpárková po 5, Kapsová a Kuxová po 4. První zápas 20:24, třetí skončila Olomouc.

Konečné pořadí: 1. Most, 2. Plzeň, 3. Olomouc, 4. Kynžvart, 5. Slavia Praha, 6. Písek, 7. Poruba, 8. Zlín.