Oslavíme to. Zlato či stříbro, říká kapitánka házenkářek Galušková

„Ale my tam necháme sto procent,“ slíbila kapitánka Plzeňanek Linda Galušková. „Je to poslední zápas sezony, není se na co šetřit. Dáme do toho na hřišti všechno. A pak budou oslavy. Buď titulu, nebo druhého místa,“ pousmála se čtyřiadvacetiletá spojka.

Reálně, víc než boj o titul je pro Plzeňanky tahle série za odměnu. Tým se skvělým finišem v závěru základní části interligy díky pěti výhrám v řadě protlačil do českého play off, v semifinále navíc dokázal přejít přes ambiciózní Kynžvart.

„Od posledního zápasu základní části v Polsku v kabině panuje neskutečná euforie. Vždyť jen postup do play off byl pro nás neskutečný úspěch. Těšíme se na poslední zápas, dáme do něj všechno a uvidíme, na jaký výsledek to bude stačit. A ani ze stříbra zklamané nebudeme,“ uvedla Galušková.

V prvním utkání DHC držel s favoritem krok 25 minut, pak už Most mířil k jasné výhře. „Ale nebudu klidný až do chvíle, kdy budu vědět, že jsme zvládli i odvetu,“ řekl mostecký kouč Adrian Struzik