V autobuse bylo veselo. házenkářky Olomouce přivezly z Kynžvartu bronz

Jeho svěřenkyně sice na západě Čech v odvetném souboji o bronz prohrály 25:26, ale protože v úvodním duelu doma přehrály Kynžvart 24:20, získaly v MOL lize bronzové medaile. „Vypukla ohromná radost. Medaili jsme si zasloužili už i minulý rok. Nakonec to uteklo jak voda a já jsem rád, že to letos klaplo alespoň na bronz,“ povídal Malínek.

Po dvou bramborových neúspěších v letech 2018 a 2021 to Zoře napotřetí vyšlo a Hanačky vybojovaly první placku po pěti letech. „Je to zase úspěch olomoucké házené. Konečně to přišlo. Znamená to velkou radost a zadostiučinění pro klub za veškerou práci, kterou odvádí,“ pokračoval kouč.

Zora se v sobotním zápase poprvé dostala do vedení až ve 23. minutě, když se ze spojky po přihrávce Valentiny Kapsové prosadila Natálie Kuxová. „Pak to byl zápas nahoru dolů, ale většinu času jsme vedli. Měli jsme tam vidinu čtyřgólového náskoku, ale to v házené nic neznamená,“ popisoval Malínek. „Na holky jsem pořád apeloval, aby náskok nevnímaly.“

Kynžvart ovšem deset minut před koncem zahájil stíhací jízdu a v 55. dokonce vedl o dvě branky. V součtu stále zaostával. „Už jsme byli blízko, takže holky mohla svázat nějaká vidina vítězství. Ale nakonec ten závěr zvládly skvěle a dotáhly to,“ usmíval se Malínek, který měl devadesát vteřin před závěrečným hvizdem jasno: budeme bronzoví.

Olomoucký trenér Libor Malínek.

„To už bylo jasné, že Kynžvart náskok nedožene. Na lavičce i u hráček nastala obrovská úleva i euforie. A oslavy pokračovaly i cestou domů,“ culil se třiapadesátiletý trenér. A byť měly Olomoučanky s Kynžvartem po základní části bilanci 0:2, v nejdůležitější moment sezony to klaplo.

„Měli jsme z toho trošku obavy. Ale naše herní forma šla před koncem základní části nahoru, čehož jsme si byli vědomi. První zápas jsme soupeřky přehráli, i když jsme měli vyhrát větším rozdílem. Kynžvart je dobrý soupeř, ale hratelný, což se potvrdilo,“ pravil Malínek. „Holky si medaili zasloužily, bylo vidět, jak si za ní šly.“

A příští rok útok na první finále od roku 2009? „To nevím. Ale určitě můžu říct, že nastanou změny. Některé hráčky odejdou. Uvidíme, jak se poskládá sestava,“ uzavírá.