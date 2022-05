Kynžvartská brankářka Srpová: Věřím, že i příští rok spěchy minimálně zopakujeme

Přesto závěr trochu nahrál chvilkovému smutku. Nováček soutěže Kynžvart skvěle rozjetý ročník zakončil bez medaile, poté co z pozice druhého týmu dlouhodobé fáze nepotvrdil roli papírového favorita už v semifinále proti Plzni.

Olomouc získala bronz i přes jednogólovou porážku 25:26 v odvetě v Kynžvartu. Hanačky první zápas vyhrály 24:20 a k medaili se propracovaly ze čtvrtého místa po základní části.

„Hrálo se do posledních chvil, nahoru a dolů, do poslední minuty bylo o co hrát. Z toho, jak oba dva týmy chtěly, tak pramenily chyby, což jsme si vědomy, ale myslím, že pro oko diváka to nebylo vůbec nudné utkání, jsem ráda, že jich dorazilo tolik. Naši skvělí diváci nás hnali až do samotného konce,“ říkala po zápase kynžvartská brankářka Adéla Srpová.

Ovšem přesto byl trochu smutek, který pramenil už z prvního zápasu na Hané. „Tam se nám nepodařilo hrát naši hru, tam vůbec nebyl náš tým,“ nešetřila gólmanka kritikou.

Momentka ze zápasu DHC Plzeň - Házená Kynžvart

Na začátku sezony byl Kynžvart velkým překvapením, nikdo o něm moc nevěděl a co má od něj čekat. „Druhá polovina už byla daleko těžší i pro nás, soupeři se na nás mohli připravit. S tím jsme se dokázali vypořádat, i když to na konci bylo těžké, sezona byla dlouhá. Máme mladý tým, na čem stavět. Většina hráček zůstane pohromadě, přijdou posily. Příští rok máme na to dotáhnout to ještě o kousek dál a minimálně skončit na medailových příčkách,“ dodává Adéla Srpová.

„Pro nás je neuvěřitelná účast ve finále Českého poháru. Věřím, že i příští rok se sejdeme v naší naplněné sportovní hale a úspěchy minimálně zopakujeme.“

Hostující trenér, Libor Malínek, byl v pozápasovém hodnocení velmi strohý, radost z bronzové medaile ale byla patrná. „ Měli jsme vidinu náskoku čtyř branek. Štěstíčko přálo nám, ale nervy to byly.“