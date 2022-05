Mostecký titul v suchém tričku. Pro Korešovou první a zároveň poslední

„Strašně si to užívám, jsem ráda, že můžu slavit titul už podeváté, a doufám, že příští rok dáme ten desátý,“ přeje si brankářka Dominika Müllnerová, která je v Mostě od začátku úctyhodné série. „Ale pořád je to jako poprvé. Baví mě to stále, tohle neomrzí. Dnes to bude dlouhá noc,“ chystala se pořádně slavit.

Premiérový český titul získal polský kouč Andělů Adrian Struzik. „Jsem rád, že jsme mohli zakončit sezonu tímto způsobem a že nás přišlo podpořit tolik diváků, se kterými můžeme oslavit můj první titul v Mostě,“ radoval se.

I dlouholetá kapitánka české reprezentace Iveta Korešová, která se loni vrátila po mateřské pauze, má svůj první český titul v kariéře. Předtím sbírala německé v Thüringeru. „Je to super pocit, prvních míst není nikdy dost. Užila jsem si to a jsem ráda, že jsem mohla hrát tuto sezonu za Most,“ jásala majitelka čtyř bundesligových titulů.

Ten letošní už v Mostě obhajovat nabude, finále s Plzní byla její derniéra v dresu Andělů. „Přece jen bydlím v Písku a cestování bylo únavné. Když jsem jela na otočku, cesta trvala dvě a půl hodiny tam, dvě a půl zpátky a dvě hodiny trénink. Musela jsem do toho zapojit všechny své blízké, abych to zvládala, protože mám malého syna. I proto jsem se rozhodla, že příští sezonu už tady pokračovat nebudu. Mrzí mě to, byla jsem tady spokojená, ale rodina je na prvním místě,“ vysvětluje Korešová. Kde bude hrát, ještě neví, do ciziny se ale už nechystá. „Spíš se přikláním k Písku, kde jsem doma. Chuť do házené mám stále, končit ještě nebudu!“

České dominátorky budou čekat, zda je Evropská házenkářská federace vezme do Ligy mistrů, kterou už jednou hrály. Po vyřazení ruských celků je šance velká.

„Byli jsme poslední dvě sezony první náhradník. S velkou pravděpodobností v Lize mistrů budeme,“ věří manažerka Kateřina Poláková. I brankářská opora Andělů doufá, že si prestižní soutěž zahraje. „Považuji za svůj největší úspěch, že jsem si Ligu mistrů zahrála s českým týmem, a doufám, že to vyjde ještě jednou,“ sní Müllnerová.

Mostecké hráčky vládnou české házené nepřetržitě už od sezony 2012/13, kdy získaly svůj první titul. Nikdo v historii jich neslavil víc. Letos družstvo trenéra Struzika ovládlo i Český pohár, v základní části interligy obsadilo stříbrnou pozici za Michalovcemi.