Plzeňský házenkář Šafránek: Hra si ještě stále sedá

„Teď máme dvě kola na to něco dopilovat. Hlavně se musíme nachystat co nejlépe na play off,“ uvedl třiadvacetiletý Šafránek.



Jak si ceníte toho, že jste opět ovládli dlouhodobou část ligy?

Na podzim jsme měli skvělou jízdu, sérii výher, tam jsme nasbírali hodně bodů. Pak tam ke konci roku přišla trošku krize, program byl náročný a zápasů opravdu hodně. Ale jinak jsme hráli docela dobře a je fajn, že dvě kola před koncem máme náskok pěti bodů.

Přesto i proti Frýdku bylo pár momentů, kdy se vám nedařilo. Co k ideální hře ještě schází?

Myslím, že po lednových příchodech pár hráčů si hra ještě stále sedá. Furt nehrajeme to, co bychom chtěli a potřebovali. Na tom chceme ve zbylých dvou kolech zapracovat.

Čekají vás ještě zápasy v Karviné a proti Kopřivnici. Ideální testy?

Jsou to kvalitní soupeři a to je jen dobře. Na druhou stranu, my se nechceme koukat na soupeře, nebo si je vybírat. S šířkou kádru, který tady teď je, to je specifické. Máme to nabité, musíme se soustředit na souhru a na věci, které váznou.

Je velká výhoda, že do play off půjdete z nejvýhodnější pozice?

Je to důležité, ukázala to už minulá sezóna. Rozhodující zápasy máme doma. Když to nadsadím, pokud vyhrajeme doma všechny zápasy, obhájíme titul... (úsměv)

Koho ve vyřazovací části považujete za nejtěžší soupeře?

Těžko říci. Karviná má teď trošku pokles formy, ale zrovna oni se už třeba chystají na play off a tam budou určitě zase hodně silní. Stejně tak Zubří a Dukla, tohle budou asi ti nejtěžší soupeři.

Co čtvrtfinále? Tam máte tým, kterého byste si přál dostat?

Lovosice nebo Jičín. Ale jen kvůli cestování, v tom by to bylo pohodlnější. Jinak soupeře neřeším.