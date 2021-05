Bronz chceme. Musíme si rozbít huby a mít jazyk na vestě, burcují se v Lovosicích

„Bylo nám jedno, na koho narazíme. Každý soupeř má něco. Na jedné straně extrémní zkušenost Plzně, na druhé dravost mladé Dukly,“ tvrdí lovosický trenér Jan Landa, že neměl vysněného vyzyvatele.

Jeho celek v semifinále nestačil na Karvinou, vítězi základní části podlehl 1:3 na zápasy. „Dělali jsme všechno pro to, aby nás vyřazení psychicky nesložilo. Navíc moc dobře víme, že síla Karviné je ohromná. My si dokázali, že můžeme hrát s každým,“ cítí trenér, že Lovci znovu patří do špičky právem.

A medaile je pro skromný klub obrovskou motivací. Naposledy ji získal před šesti lety.

„Což je strašné, že takhle dlouho čekáme. Medaili chceme, ale bude to tvrdé. A můžeme uspět, jen když budeme hrát jako v závěru posledního zápasu s Karvinou. Tedy na hraně našich fyzických možností, protože my tyhle týmy nemůžeme přehrát profesorsky na zkušenost. My ji totiž nemáme. Musíme hrát na dravost, že tam si rozbijeme huby, naskáčeme do všeho, budeme mít jazyky na vestě klidně už v 5. minutě,“ burcuje Landa svoje mužstvo.

Letošní sezona zvedla lovosickou sebedůvěru, pochroumanou v minulém, nedohraném ročníku. „V základní části jsme se dostali do první čtyřky, což nás nabudilo. A je to výsledek toho, jak probíhaly tréninky, jak se tady maká. Do budoucna máme dobrý základ, ale bronz chceme už teď. Budeme o něj bojovat hodně,“ slibuje Dukle lovosický brankář Jan Hrdlička.

I pražský klub však po medaili prahne. „Přestože zažíváme zklamání z vyřazení před branami finále, ztráty motivace se nebojím. Kdo ten smutek hodí za hlavu dřív, uspěje,“ pronesl gólman Tomáš Petržala na webu Dukly. „Pro řadu kluků z naší sestavy je letošní sezona vůbec první, kdy mají šanci pověsit si na krk medaile, o které se zaslouží nikoli jako náhradníci, ale jako stabilní členové sestavy. I mě by velmi potěšilo, kdybych mohl tentokrát symbolicky věnovat medaili mladšímu z mých synů, ten starší už svoji má z předminulé sezony.“

Sobotní partie startuje v 16.30 hodin, do lovosické haly Chemik se bronzová série přesune ve středu 19. května. Hraje se na tři vítězství.