Ostrý start extraligy: házenkáře Kopřivnice a Karviné čeká hned derby

Derby Kopřivnice s Karvinou v kopřivnické hale začne v sobotu v 18.00. FrýdekMístek nastoupí o hodinu později v Lovosicích.

Karviná: cílem je finále

„Odešli nám tři hráči, ale věřím, že se nám je podařilo nahradit,“ uvedl karvinský trenér Michal Brůna.

Pryč jsou pravá křídla Miroslav Nedoma v německém Schwerinu a Jan Plaček v Hranicích a také běloruský pivot Jurij Gromyko.

„S Jurijem jsme byli velice spokojeni, ale rozhodl se ukončit kariéru,“ podotkl Brůna. „Na jeho místě jsme oslabili, ale větší příležitost dáme odchovanci Nicolasi Noworytovi, aby pomohl Honzovi Užekovi.“

Posilami jsou spojka Patrik Fulnek z Kopřivnice a pravá křídla Jan Sobol z francouzského Dijonu a Denis Harabiš, který je odchovanec Polanky nad Odrou, ale minulé tři sezony působil v Dukle Praha.

„Patrik Fulnek je univerzál. Může zaskočit na všech postech,“ pochvaluje se Michal Brůna. „Jan Sobol se vrací po patnácti letech v zahraničí, takže je hodně zkušený. A určitě nám pomůže i Denis Harabiš.“

Brůnu těší, že žádný z nových hráčů není problémový. „Snad jen lehce Denis...“ usmál se kouč. „Ten je zatím moc hodný, musíme zapracovat na tom, aby byl zlejší.“ Podaří se to?

„Asi to bude těžké,“ přiznal Harabiš. „Ale musím na tom zapracovat, abych zlepšil obranu, abych v ní byl agresivnější.“ Brůna podotkl, že Harabiš a Fulnek vědí, jaké mají přednosti a na čem musejí zapracovat. „Zlepšit potřebují především bránění. Ale mohou se učit od Honzy Sobola, který je komplexní hráč,“ dodal karvinský trenér.

„Kluci do mužstva zapadli dobře, což je nejdůležitější,“ upozornil karvinský kapitán Jan Užek. „Ještě ale musíme zapracovat na souhře hlavně Fugase (Fulneka) s křídly. Ale jinak předvádějí super výkony. Forma bude gradovat, a nejen těch tří, ale celého týmu.“

Karvinští v minulé sezoně podlehli ve finále extraligy Plzni.

„Cíl pro další ročník ligy máme jednoznačný, ale nechci dostávat mančaft pod tlak. Rozhodně chceme být znovu ve finále,“ prohlásil Michal Brůna.

„Víme, že i další celky posilují. Jedním z velkých rivalů určitě opět bude Plzeň, ale pozor si musíme dát na všechny soupeře. Rozhodně jsme schopni dostat se znovu do finále,“ uvedl Jan Užek.

Kopřivnice: posily z ciziny

Obhájit nejméně šestou příčku je cílem házenkářů Kopřivnice. O to se pokusí s částečně obměněným mužstvem, z něhož odešli brankář Ignaci Admella, spojky Hector Magdiel, Victor Donoso a Patrik Fulnek.

„Po odchodu Admelly zpět do Španělska a nejasnostech kolem Petra Chalupy, který má problémy s páteří, jsme museli hledat brankáře. A tak jsme přivedli egyptského reprezentanta Mohameda Ibrahima,“ uvedl trenér Lubomír Veřmiřovský, který Kopřivnici opět povede spolu s Jiřím Gřesem mladším. „Každý rok se snažíme vhodně doplnit kádr kolem našich odchovanců, ale v české extralize moc hráčů na výběr není.“

Přesto Kopřivničtí získali na pravou spojku zkušeného Zdeňka Čadru z Hranic. „Alternovat ale může i na pravém křídle,“ podotkl kouč.

Dalšími nováčky jsou na pravé spojce Španěl Lazar Adamovic a na střední Chorvat Domagoj Grizelj. „Ten by mohl zaplnit místo po Patriku Fulnekovi,“ uvedl Veřmiřovský. Připustil, že minulá sezona klub poznamenala, jelikož v rozpočtu nemohli počítat s výtěžkem ze vstupného. „Vinou koronaviru jsme až na výjimky hráli bez diváků,“ řekl. „Ale jedeme dál, i když mnoho našich malých partnerů má problémy, bojuje o přežití, takže nám spousta z nich odpadla. Ale jednáme s většími. Blýská se na lepší časy.“

Frýdek-Místek: omlazený tým

Házenkáři SKP Frýdek-Místek jdou do extraligy bez výraznějších změn a s ještě více omlazeným kádrem než loni.

„Přesto chceme předvádět dobrou házenou a postoupit do play off z co nejlepší pozice,“ řekl frýdeckomístecký trenér Daniel Valo. „Když vidím, jak ostatní družstva posilují, předpokládám, že příští sezona bude ještě vyrovnanější než ta předešlá. My se však musíme soustředit hlavně na naše výkony.“

Na levé spojce skončili Tomáš Mlotek, který přerušil smlouvu už během minulé sezony, a Sebastián Strack, jenž odešel do Handballu Brno. Místo nich přišel mladý Jan Mucha z Karviné. „Honza se v přípravě jevil velmi dobře. Skvěle do družstva zapadl, takže věřím, že bude přínosem,“ podotkl trenér.

Nově jsou v kádru dorostenci Patrik Bartoš, Ondřej Voleník, Jakub Brožek a Filip Zourek. Po vleklých problémech s ramenem je opět v týmu Jan Rajnoha. Naopak skončili Pavel Musálek a Martin Cáb.

Frýdecko-místečtí v přípravě odehráli deset zápasů. „To je tak akorát,“ řekl Daniel Valo. „Nechtěl jsem, abychom měli větší herní vytížení.“ Mužstvo ale nebylo v přípravě ani jednou kompletní. „Přípravu nám komplikovala drobná zranění. K tomu Mathias Choleva a Patrik Bartoš byli na reprezentační akci (na juniorském mistrovství Evropy kategorie B – pozn. red.), takže nám chyběli tři týdny. Naštěstí se vrátili zdraví,“ řekl trenér Valo. „Všichni kluci ale pracovali dobře, takže věřím, že budeme stejně dobří jako minulou sezonu.“ V ní byli osmí.