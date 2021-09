Kopřivničtí házenkáři jsou po letech opět v Evropě, čekají je tvrdí Islanďané

Kopřivničtí hostí Selfoss hned v prvním kole tuto sobotu od 15.00 a v neděli od 18.00. Karvinští vstoupí až do druhého kola 16. a 17. října.

Pro Kopřivnické to bude velký svátek, jelikož se do evropských pohárů vracejí po 26 letech. Leč do poslední chvíle nevěděli, zda ho hrát budou...

„Čekali jsme na vyjádření partnerů, zda nás podpoří, protože jedno kolo vyjde skoro na půl milionu korun, což je obrovský zásah do rozpočtu,“ přiznal kopřivnický předseda a trenér Lubomír Veřmiřovský. „Především díky podpoře našeho hlavního sponzora jsme do toho přece jen jít mohli.“

Jako problém se však ukázala i přetrvávající koronavirová pandemie. „Po návratu z Islandu bychom museli jít do pětidenní karantény, takže bylo skoro nemožné tam letět. Proto jsme jim nabídli, aby hráli dvakrát u nás,“ podotkl Veřmiřovský. „Jednání ale byla složitá. K tomu nebylo snadné najít pro ně ubytování, protože o víkendu tady jsou Dny NATO a skoro vše je rok dopředu obsazené.“

Veřmiřovský bude hlavně rád, pokud diváci zaplní halu a tým odehraje špičkový zápas ve výborné atmosféře. „Čeká nás ale těžký soupeř,“ upozornil Veřmiřovský.

„Islandská liga je kvalitní a Selfoss před dvěma roky získal titul. Ke všemu jsme jen těžce získávali nějaké informace. Videí z této sezony jsme moc neměli, protože začínají ligu později než my. Měli jsme jen materiály z nějakého turnaje. Určitě ale hrají dynamickou tvrdou házenou. Sám jsem zvědavý, jak obstojíme.“ Karvinští už od srpna řešili se zástupci Izmiru, kde budou hrát. „Turci také chtěli odehrát oba zápasy doma, ale nakonec jsme se dohodli, že přiletí k nám,“ uvedl karvinský manažer Marek Michalisko.