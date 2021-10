Očekávání jsou velká, uvědomuje si Sobol po návratu do Karviné

Sobolovy zkušenosti budou potřeba o víkendu, kdy Karvinští ve druhém kole EHF European Cupu hostí turecký Izmir. Po dohodě se soupeřem odehrají oba duely ve své hale, v sobotu od 20.00 a v neděli od 16.00.

„Potom, co jsem se vrátil, jsou očekávání ode mne velká,“ uvědomuje si sedmatřicetiletý Sobol. „Karvinský fanoušek je náročný, ale rád hraji pod tlakem.“

Jan Sobol kromě Prešova prošel severomakedonským Vardarem Skopje, polským celkem KS Azoty Puławy a francouzskými kluby Montpellierem a Dijonem Bourgognem, kde působil předešlé čtyři sezony.

Proč jste se rozhodl vrátit?

Důvodů bylo více. Jedním je házenkářský projekt, který v klubu budují a vypadá nadějně. V jeho rámci trénuji mladší žáky. Druhá věc byla, že jsem byl v cizině minulé dva a půl roku sám bez rodiny, protože manželka se s dětmi vrátila domů dříve.

Zmínil jste házenkářský projekt Karviné. Můžete ho přiblížit?

Celý klub se mění. Do jeho vedení se zapojují bývalí hráči. Nastavili projekt práce s mládeži, která začala ztrácet. Snaží se znovu pozvednout Karvinou, což je jedna z největších házenkářských bašt v republice. Po covidu mladí házenkáři trochu chybějí, je těžší je přilákat a dostat na nějakou úroveň. Hodně se ale dělá i na vylepšení zázemí haly.

V jakém stavu jste našel karvinský tým?

Je vidět, že podmínky a zázemí jsou tady výborné. Celý projekt je nastavený dobře. Zatím jsem velmi mile překvapený, jak vše funguje.

Co říkáte kádru? Extraligou zatím procházíte bez ztráty bodu.

Zdá se mi ještě kvalitnější, než jsem čekal, než jsem pozoroval, když jsem se minulou sezonu díval na karvinské zápasy v televizi. Kvalita je velká a cíle, jaké tady jsou, bychom měli splnit (nejméně obhájit postup do finále extraligy).

Mezi největší opory mužstva patří reprezentační spojky Dominik Solák a Vojtěch Patzel. Sedli jste si?

Na těch dvou je vidět, že jsou svou úrovní, fyzickou i herní, trochu jinde. Jsou to opravdu hlavní lídři, kteří tým táhnou. Mají předpoklady prosadit se v budoucnu i někde v cizině.

Jak vnímáte svou roli?

Snažím se pomáhat hlavně mladším klukům. Co se týče hry, tak realita se ukáže s dalším postupem sezony. Ale, jak už jsem říkal, vím, že očekávání jsou ode mne velká.

Karvinou trénuje někdejší úspěšný hráč Michal Brůna. Hrávali jste spolu?

Když on tady před svým odchodem do zahraničí končil, tak jsem před nějakými skoro dvaceti roky začínal. Tehdy tu byla za trenéra Hargaše zlatá éra. Trochu jsem s nimi coby dorostenec už hrával. Co si pamatuji, tak v jednom ligovém finále jsem nastoupil i na několik minut.

Jaké to je, nyní pod Michalem Brůnou trénovat?

Je vidět, že byl na hřišti vůdce. Už tehdy hru řídil, a to vše přenáší do trénování. Hrával spojku, takže organizaci hry má výbornou.

Kde se za nějaký ten rok vidíte vy?

Začal jsme s trénováním mladších žáků. Letos si dodělávám trenérské béčko. Moje házenkářská kariéra se blíží ke konci, takže v budoucnu bych se viděl v trenérské roli. Baví mě to, motivuje a nabíjí novou energií.

Může být tato sezona vaše poslední?

To uvidím podle zdraví. Můj osobní cíl je ale zakončit kariéru titulem. (usmívá se) Z klubu jsem totiž odcházel v půlce sezony poté, co jsme extraligu vyhráli...