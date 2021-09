Fulnek před Kopřivnicí: Kluci si do mě rádi bouchnou. Ale já do nich také

„Očekávám jako vždy tvrdý, vyhecovaný zápas, ve kterém si soupeři nic nedarují. A Patrik Fulnek mi nevstřelí branku,“ usmál se kopřivnický gólman Marek Žingor.

„Nedovedu si ani představit, jaké to bude,“ přiznal šestadvacetiletý Fulnek. „Určitě tam bude hodně emocí, ale těším se na to. Doufám, že přijdou diváci, že dorazí hodně domácích fandů i těch z Karviné.

Kdo si na vás v Kopřivnici nejvíce brousí zuby, jak se říká?

Myslím, že všichni kluci si do mě rádi bouchnou. Ale já do nich také. Pro všechny to bude vypjatý zápas, protože rivalita mezi Kopřivnicí a Karvinou byla vždycky obrovská. Vždy jsme se proti Karviné vyhecovali a v minulé sezoně jsme ji doma i porazili. Ale letos to Kopřivnickým nevyjde...

Bude pro vás těžké zvládnout utkání mentálně?

Musím emoce udržet v mezích. Přehecovanost může hrát nějakou roli, ale budu se soustředit na výkon. Jak zápas začne, tak to opadne a věřím, že se oprostím od všech možných myšlenek, které by mě mohly rozhodit.

Jak vůbec došlo k vašemu přestupu do Karviné?

Nabídku jsem dostal už před dvěma roky, kdy se mi ozvali Michal s Márou (nynější trenér a šéf klubu Michal Brůna a manažer Marek Michalisko – pozn. red.).

Proč jste ji tehdy nevzal?

Měl jsem ještě smlouvu v Kopřivnici a tu jsem chtěl dodržet. Ale v hlavě jsme měl, že bych do budoucna rád přestoupil, takže jsem byl rád, že se ozvali znovu. V Kopřivnici jsem byl spokojený, ale byl jsem tam odmalička, dvacet let, takže bych se rád naučil zase něco nového. To byl ten největší impulz, který mě vedl ke změně klubu.

Jak váš odchod přijal kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský?

Byli jsme domluveni. Ještě jsem zvažoval zahraničí, ale to je v době covidu problém. A jít do ciziny z tak malého klubu by pro mě byl velký skok. Karviná je nejlepší volba.

Přechod do Karviné pro vás nebyl velký skok?

Také. Obrovský. Tréninkově jsem toho zvládl dvojnásobně oproti Kopřivnici. I péče o nás je super. Až jsem z ní byl zpočátku paf. I z toho, co jsme tady fasovali – boty, tašky. Je tady fyzioterapeut Daniel Jaroš, masér David Hála. V Kopřivnici je také masér, ale řešil jen sportovní masáže před výkonem a po něm.

V Karviné je z vás profesionál, že?

Kopřivnice je amatérský klub, všichni kromě házené pracují nebo studují.

Kde jste pracoval vy?

Na Ostravské univerzitě studuji na pedagogické fakultě rekreologii. Dělal jsem asistenta pedagoga na kopřivnické Základní škole Emila Zátopka, kde je stále většina učitelů, co mě učili. Mrzelo mě, že tam končím, i děti byly smutné, ale chtěl jsem jít dál.

V Kopřivnici jste se dostal do širšího kádru národního mužstva. Budete to mít z Karviné, kde je hodně reprezentantů, do reprezentace blíže?

Může to hrát roli, ale když budu hrát špatně, tak mi nepomůže, že budu hrát v jednom týmu se Solem a Paclíkem (s Dominikem Solákem a Vojtěchem Patzlem). Jsem v širším kádru a záležet bude na aktuální výkonnosti. Konkurence je velká i hráčů ze zahraničních soutěží. Budu se snažit.