V Praze se musíme pokusit o zázrak, vědí jičínští házenkáři

Za zády měli narvanou halu, která je hnala za úspěchem. A v hlavě myšlenku, že pokud ani to nepomůže, bude to s medailí už hodně komplikované.

Nepomohlo, k vytouženému třetímu místu má nyní mnohem blíž soupeř z Prahy. Ačkoliv s ním hráči Jičína v základní části sehráli dvě vyrovnaná utkání, v nichž každý ze soupeřů urval jednu těsnou výhru, v boji o bronz je to jinak.

Dukla totiž nejprve doma vyhrála o deset branek, nyní v Jičíně sice „jen“ o sedm, ale to jenom proto, že v závěru domácí podobnou ztrátu alespoň zmírnili.

Před nedělním třetím utkáním, které může být v sérii na tři výhry posledním, to pro Jičín není příliš optimistická vyhlídka. „Pokusíme se ze sebe vydat poslední zbytky sil a Dukle to zkomplikovat, aby tato série nebyla natolik jednoznačná. Zatím v ní Dukla naprosto dominuje,“ musel po domácím duelu uznat kouč Jičína Petr Mašát.

Jičínští po desetibrankové prohře v Praze dokázali na domácí palubovce vzdorovat jen v určitých fázích první půle. Od začátku sice prohrávali, ale v polovině prvního poločasu snížili na rozdíl jediného gólu (4:5). Poté už se ani jednou na podobný rozdíl nedostali.

Na přestávku šli se čtyřbrankovou ztrátou. Po ní místo tlaku, jenž by jim přinesl naději na výhru, však přišel ještě větší útlum. „Alfou omegou byl vstup do druhého poločasu. V poločase jsme si sice v šatně něco řekli, ale absolutně jsme to neplnili a najednou jsme prohrávali o deset. A Dukla je natolik zkušený mančaft, že si to pohlídá,“ konstatoval po utkání Martin Kovařík, se sedmi brankami jasně nejlepší střelec domácích.

Jičínu se nedařilo v útoku ani v obraně. Ke střílení gólů byl kromě chyb jeho hráčů těžko překonatelnou překážkou gólman Dukly. „Chtěli jsme hrát z dobré a tvrdé obrany, za kterou skvěle chytal Tomáš Petržela, který měl více než padesátiprocentní úspěšnost,“ uvedl kouč Dukly Daniel Čurda.

Pozadu nezůstával především v první půli ani domácí Filip Veverka, jenomže to měl mnohem složitější. „Základním atributem v play off je vyhrání souboje jeden na jednoho, a my jsme je v prvním poločase nevyhrávali. Nebyli jsme důrazní a produktivní a dostali jsme se pod tlak, který někteří naši hráči nezvládají, protože extraligu hrají poprvé a také poprvé zažívají play off,“ poznamenal Mašát, „mrzí mě to kvůli divákům, protože jsme dosud ukazovali hezkou házenou. Asi nám docházejí síly.“ Pokud chtějí souboj o bronz ještě zdramatizovat a vrátit sérii do Jičína, potřebují je v sobě najít do nedělního večera, kdy se v Praze hraje třetí utkání. „Musíme se pokusit o zázrak, teď už není kam couvnout,“ burcuje Kovařík.