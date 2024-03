Ostré play off: Trenér na tribuně, polití pivem, konflikt hráče s fanoušky

Do pátečního třetího duelu čtvrtfinálové série s Karvinou šel trenér brněnských házenkářů Pavel Hladík s hlavou plnou starostí. Postavit nemohl několik zraněných hráčů, jeho tým s nabušeným protivníkem prohrával 0:2 na zápasy a on musel vedení týmu předat svému asistentu Vojtěchu Drápelovi, pro něhož šlo v pětadvaceti letech o premiéru v pozici hlavního kouče v extralize.

Hladík měl obavu, že v okleštěné sestavě nebude mít brněnský Handball síly na zvrat, což se domácí prohrou 27:32 potvrdilo. Ambiciózní tým tak místo boje o medaile musí vstřebat vyřazení už ve čtvrtfinále a boj o konečné 5. až 8. místo, s čímž spokojen určitě není.

Nebylo to však jediné, co Hladíkovi vadilo. Zápas sledoval s přesvědčením, že na tribuně skončil nespravedlivě. Přiznává, že rozhodčí a delegáta v jejich šatně po druhém zápase v Karviné skutečně navštívil, dušuje se však, že všechno proběhlo v mezích slušnosti.

„Asi bych tam neměl chodit vůbec, ale potřeboval jsem probrat pomocí videa jednu situaci z konce utkání, kdy jsme byli zcela jasně poškozeni. Proběhlo to dlouho po utkání, a to zcela bez emocí, naprosto korektně,“ hájí se Hladík.

Trenér brněnských házenkářů Pavel Hladík musel sledovat čtvrtfinále extraligy proti Karviné z tribuny. (29. března 2024)

Zaštiťuje se navíc tím, že si za rozhodčími a delegátem vzal k ruce i svědka, aby byl krytý pro případ, že by se jeho vpád k rozhodčím později řešil. „Nejsem hloupý, házenou dělám dlouho a vím co se kolem Brna děje, čeho je určitá skupina lidí schopná, abych něco takového udělal se zatměním před očima. Vše proběhlo v přátelské atmosféře, bez jediné urážky a sprostého slova. Jsem proto přesvědčený, že na tribuně jsem být neměl,“ dodává brněnský kouč.

Komise: Bez komentáře Disciplinární komise Hladíkův údajný přestupek komentovat odmítla. „Probíhající disciplinární řízení nikdy nekomentujeme,“ odpověděl na žádost iDNES.cz předseda disciplinárky Miloš Nosek.

O tom, co přesně se mezi ním a rozhodčími v Karviné seběhlo, Hladík zatím mluvit nechce, protože zahájené disciplinární řízení ještě není ukončeno. V tom spatřuje další a největší problém; přestože trest dosud nedostal, přesto byl od týmu oddělen. Komise má verdikt nad ním vynést příští týden.

Dotaz, zda trenér k rozhodčím smí vstoupit nebo ne, odmítl předseda disciplinárky Miloš Nosek zodpovědět.

„Nemám žádný distanc, v tom je to nejhorší. Řízení se mnou bylo zahájeno až ve čtvrtek, úplně nelogicky, protože se zápas hrál v neděli. Projednáno ještě nic nebylo, to se má stát až příští čtvrtek a osobně jsem přesvědčený, že trest, ani nemůže nastat. Neproběhlo nic, čím bych si o něj řekl. Proto jsem si bral toho svědka a upozornil jsem, že ho tam mám, abych nemohl být trestaný. I tak jsem nemohl na lavičku a být se svým týmem, což nikdy nepochopím,“ zlobí se Hladík.

Kolečkář kontra fanoušci Karviné

Celá série byla hodně peprná. Hned první utkání muselo být přerušeno a dlouho se nehrálo, aby delegát vyřešil incident, při němž si brněnský hráč Matouš Kolečkář stěžoval na polití pivem na lavičce z rukou příznivce Karviné. Ve třetím utkání v Brně na to pak navázal další Kolečkářova roztržka – po červené kartě ho fanoušci hostí napřed slovně napadli a následně došlo k fyzické konfrontaci.

Vyloučený Kolečkář odcházel po tribuně po schodech hned vedle kotle karvinských fanoušků, jichž do Brna přijel celý autobus. Napřed hráči domácích nadávali a pak došlo k šarvátce, když se pořadatelská služba snažila oddělit hráče od diváků.

Konflikt brněnského hráče Matouše Kolečkáře s fanoušky Karviné a reakce jeho spoluhráčů. Repro: TVCOM.cz.

„Tohle vím jen z doslechu, takže to nechci hodnotit. Naštěstí se podařilo zajistit, aby Kolečkář nebyl napaden víc, než byl. Ať si každý udělá obrázek sám,“ pokrčil rameny Hladík.

Fair play gesto Čtvrtfinále Karviné proti Handballu Brno obohatilo i jedno ryze sportovní gesto. V druhém utkání série opravil brněnský hráč David Šůstek chybný verdikt rozhodčích, kteří se po zákroku na něho chystali udělit dvouminutový trest hráči Karviné. Šůstek přiznal, že nebyl zasažen do obličeje, jak se rozhodčí domnívali. Karvinský klub mu za to poděkoval na sociálních sítích.

S reakcí několika svých svěřenců, kteří se po vypuknutí konfliktu na tribuně přestali věnovat hře a vydali se také na tribunu, souhlasí. Adam Stein pak za opuštění plochy dostal dvouminutový trest.

„Samozřejmě jsem rád, že to kluci udělali a pochválil jsem je za to. Když vidí, že se něco děje jejich spoluhráči, jde všechno stranou, jsme tým a ten stojí vždy při sobě. Navíc na nikoho neútočili, pouze chtěli mít jistotu, že bude Matouš v pořádku,“ stojí za svými hráči Hladík.

Přestože brněnský Handball nenaplní své snění o semifinále, k čemuž se začalo schylovat už nevydařeným závěrem základní části extraligy a pádem pod 4. místo tabulky, zastává se ho kouč i v tomto ohledu. „Jsme samozřejmě smutný, ale musíme být realisti. Karviná je top tým a my jsme si to zkazili v lednu, kdy jsme padli dolů tabulkou. S Karvinou jsme příkladně bojovali, neprohráli jsme třikrát o patnáct, jak se vzhledem k našim absencím čekalo. V druhém zápase jsme sahali po vítězství. Hodně nám chyběl Marko Čorič, který nás táhnul, bohužel se zranil na posledním tréninku před odjezdem do Karviné, vykloubil si nešťastně prst. Bez šesti hráčů jsme to táhli v sedmi lidech, Karviná pořád střídala a svým tempem nás uštvala. Věřím, že i to nás posílí,“ ohlíží se za čtvrtfinále zklamaný trenér celku z Králova Pole.