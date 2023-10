Vítězství nám zachutnala, říká kouč házenkářů Brna. Troufá si na další postup

Když los 1. kola Evropského poháru házenkářům Brna přiřkl extraligové Zubří, rozladilo je to a motivovali se tím, že chtějí postoupit, aby si zahráli „skutečný“ mezinárodní pohár. Podařilo se jim to a ve 2. kole se poměřili s italským mistrem z Fasana, kterého vyřadili.

No a jak už to bývá, s jídlem roste chuť.

„Do třetího kola už jsme preferovali takového protivníka, se kterým bychom si zahráli kvalitní zápasy, zase se v něčem posunuli a zároveň bychom měli slušnou šanci postoupit ještě dál,“ předeslal Pavel Hladík, trenér čtvrtého týmu domácí extraligy.

Přání se mu splnilo, vídeňský los Handballu přiřkl bosenský RK Vogošča. Na předměstí Sarajeva pojede Hladík se svou družinou ne jako jasný favorit, ale jako vážný uchazeč o úspěch. „Jsme hodně spokojení. Zajímavý soupeř ze zajímavého města, plný zkušených hráčů, kteří mají leccos za sebou a budou silní, zároveň by na ně mohla platit naše rychlá házená,“ potvrdil kouč.

Fanoušci mohou

vyrazit s týmem Na cestu do Sarajeva, na jehož předměstí nastoupí na konci listopadu k úvodnímu duelu 3. kola Evropského poháru, pozve Handball Brno svoje fanoušky. Buď pro ně vypraví zvláštní autobus, nebo zvažuje možnost, že by všichni vyrazili zárověň patrovým autobusem. V jednom patře by byli hráči, v druhém fanoušci. První zápas se hraje v Bosně a Hercegovině v neděli 26. listopadu, odveta pak v Brně v sobotu 2. prosince.

Brněnské mužstvo mu roste pod rukama, plynule ho buduje už čtvrtou sezonou. Loni Handball za očekáváním zaostal, když skončil v nejvyšší soutěži až osmý, letos už se zase sápe po předních příčkách.

„Tým začal fungovat jinak, mění se jeho myšlení. Jako pohárový účastník musíme přijmout, že se od nás čeká výsledek i v lize. Hráči to přijali, vítězství jim začala chutnat, jsou na ně nastaveni. To se samozřejmě na výsledcích, které v lize máme, odráží,“ vyprávěl Hladík poté, co Brňané vyřadili Fasano. Venku prohráli o gól, doma vyhráli suverénně o osm. V hale bouřilo 910 diváků. „Je to obrovský úspěch pro celý region, skvělá prezentace našeho sportu. Nádherný zážitek, máme být na co hrdí. Brněnská házenkářská obec si to zaslouží. Píšeme krásný příběh,“ rozplýval se trenér, který je v Handballu zároveň sportovním manažerem.

Z této pozice se mu podařilo složit silný a široký kádr. „V Itálii jsme prohrávali o čtyři góly, atmosféra neskutečná, nebylo slyšet vlastního slova, byl tam na nás obrovský tlak. Dokázali jsme to dotáhnout a prohrát o gól, což nám dalo hroznou sílu do odvety. Energie se přelila na naši stranu. Začali jsme strašně špatně, prohrávali jsme 0:3, nemohli jsme dát gól. Byli jsme ale famózní v obraně, ze stravu 0:3 jsme to otočili na 21:12. Takticky jsme se připravili na to, co nás trápilo v prvním utkání u nich, Fasano na to nedokázalo zareagovat,“ pochvaloval si Hladík.

Zamlouvalo se mu rovněž to, že oba zápasy rozhodovali jiní hráči. V Itálii to bylo Martin Kocich a Hiroki Matsuoka, v odvetě pak Dejan Kukulovski a do té doby nevýrazný Vladimír Ratkovský. „Fasano se připravilo na Matsuoku, jemuž to v odvetě nešlo. Tak mu zasolil Ratkovský. Projevuje se šířka kádru,“ pronesl Hladík.

Ačkoliv by ho při losování nadchla i šance poměřit se s maďarským Ferencvárosem, s nímž by byl dvojzápas svátkem, avšak s mizivou šancí na dobrý výsledek, vysnil si jiný scénář, a to ten schůdnější. Cesta do Sarajeva tyhle představy plní. Zároveň Vogošča není tím typem protivníka, který by Handball nutil stěhovat se v Králově Poli do větší haly. „Zůstaneme ve své staré. Jsme tam zvyklí a domácí prostředí je tam naší skutečnou výhodou,“ rozhodl Hladík.