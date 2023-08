První cíl splněn. Karviná udržela kádr, hvězda odmítla nabídky ze zahraničí

„Pokukoval jsem trochu po zahraničním angažmá, něco se i rýsovalo, ale i kvůli zdravotnímu stavu jsem se rozhodl zůstat. Jsem rád, že v klubu budu moci pokračovat,“ řekl pětadvacetiletý Solák.

Letošní finále s Plzní, když si po tvrdém zákroku soupeře zlomil klíční kost, nedohrál. „Ale nejde jen o zranění. Líbí se mi, jak klub funguje, jak jde nahoru. Je to moje rodina, můj domov,“ dodal Solák.

Jak je na tom zdravotně?

„Každým dnem se cítím lépe, ale ještě jsem opatrný. Chci se dát pořádně do kupy,“ odpověděl. „Momentálně dokončuji rehabilitaci a čekám na výslednou kontrolu u pana primáře Vojkůvky, která rozhodne, zda se budu moci naplno připojit ke klukům.“

Zraněná opora házenkářů Karviné Dominik Solák sledoval většinu utkání jen s lavičky s poraněným ramenem.

Věří však, že první utkání extraligy, které se hraje 2. září doma se Strakonicemi, stihne.

V mužstvu zůstává i čtyřiačtyřicetiletý brankář Martin Galia, který je hrajícím asistentem trenéra.

„Mám trochu jinou přípravu než kluci, kteří už hrají zápasy. Teprve dokončuji kondiční fázi. Ale od příštího týdne začnu v brance,“ řekl někdejší úspěšný reprezentant.

Na konec hraní nemyslí.

„Pokud ale vyhrajeme titul, bude to moje poslední sezona. Jestli ne, budu muset pokračovat,“ usmál se. „Nezáleží však jen na mně, ale i na tom, jak si povedou mladší brankáři, zda se posunou tak daleko, aby s Péťou (Mokrošem) vytvořili vyrovnanou dvojici a odchytali celou ligu. A rozhodne i to, jestli Péťa bude chtít odejít do zahraničí, ambice má. Kdyby odešel, musel bych chytat dalších pár let.“

Jedinou karvinskou posilou je Srb Dušan Živanov. Sedmadvacetiletá levoruká pravá spojka přišla po dvou sezonách v Brně. „Na pravé straně jsme celou dobu hráli s pravákem Fugasem (Patrikem Fulnekem),“ připomněl karvinský trenér Michal Brůna. „Potřebovali jsme vedle něj druhého hráče, aby veškerá tíha nebyla jen na něm.“

Brankář karvinského Baníku Martin Galia chytá v penaltovém rozstřelu sedmimetrový hod Jakubu Doudovi.

Na hostování z Polanky jsou v Karviné hned čtyři mladíci – Vojtěch Prašivka, Ondřej Pavlík a dvojčata Václav a Vojtěch Košťálkovi, přičemž Vojtěch Košťálek je brankář.

„Budou nadále hrát i za starší dorost Polanky, ale s jejich trenérem Trtíkem jsme domluveni, že k nám budou dojíždět na všechny tréninky. Bude záležet na nich, jak se s tím popasují,“ uvedl Brůna.

„Všichni kluci, kteří přišli, zapadají do týmu herně i lidsky,“ pochvaluje si karvinský kapitán Jan Užek.