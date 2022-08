Chci se loučit doma v Karviné a zahrát si proti synovi, říká brankář Galia

Do přípravy dosud nezasáhl, neboť se ještě dává dohromady po operaci křížových vazů. „Ale hrubou přípravu mám bez problémů za sebou,“ upozornil třiačtyřicetiletý Galia, který si návrat do hry naplánoval na třetí kolo extraligy.

V něm Karvinští 17. září hostí Zubří, kde hostuje Galiův syn. „Zahrát si proti němu je jeden z důvodů, proč ještě pokračuji,“ přiznal.

A jaké jsou ty další důvody?

S kariérou jsem se chtěl loučit doma, tam, kde mě vychovali. A na hřišti. Že ještě budu hrát, jsem se definitivně rozhodl, když Karviná hrála play off. Ti lidi, ta atmosféra mě úplně vsáli.

Kolem sebe máte i o více než dvacet let mladší spoluhráče...

Jsem na to zvyklý. Minulé roky tomu tak bylo všude. Nemám s tím problém. Těší mě, že mě respektují. Snažím se jim pomáhat. Můj úkol je vychovávat brankáře herně i po lidské stránce. Nastavit jim cestu. Mám kolem sebe mladé kluky a tím pádem mládnu i já.

Do české extraligy se vracíte po 19 letech. Jak se změnila?

Minulých šest let se chodím na Karvinou dívat pravidelně a kluci to dělají velmi dobře. Klub převzali v ne úplně lichotivém stavu a zvedají ho. Výsledky jsou. Zapracovat musejí ještě na mládeži. Ale práce s ní je nastavená velmi dobře, takže postupem času z toho budeme profitovat. Extraliga se každý rok zlepšuje, do týmů se pumpuje více peněz. A je dobře, že se do ní vracejí hráči ze zahraničí.

Jste také asistentem kouče Michala Brůny a trenérem brankářů v klubu. Měl jste to tak i jinde?

Ano, hlavně v polském Zabrze. Ta role mi není cizí. Připravuji se na to, co chci dělat po kariéře.

Martin Galia na mistrovství Evropy v Bratislavě

Už dříve jste se věnoval i Petru Mokrošovi, který Karviné na jaře vychytal titul. Kdo bude jedničkou?

Chci, aby jí byl Péťa, což tu nebylo. Má budoucnost před sebou, šanci si zaslouží a já mu budu krýt záda. Chtěl bych do týmu zapracovat i talentovaného brankáře Matěje Brychlece, který by postupem času měl do extraligy také nakouknout. Mít dva mladé a jednoho staršího gólmana je optimální.

Tudíž až je vychováte, skončíte?

Několikrát jsem už říkal, že končím, a pak jsem zase začal. Takže nic říkat nebudu. Pokud kluci budou pracovat a uvěří tomu, co jim říkám, možná ani nebude potřeba, abych lezl do branky. Nelpím na tom, že budu chytat, že odchytám šedesát minut. Tak jsme se domluvili i s vedením. Přišel jsem pomoct. Když bude potřeba, do branky vlezu, ale mou nejlepší vizitkou by bylo, kdyby většinu ligových zápasů odchytali naši dva mladí brankáři.

Kromě zápasů proti Zubří, že?

Tam je dané, že budu v dresu. Ale zda budu chytat, jisté není.

Tak to vám syn gól určitě nedá...

Když povedeme, tak se do branky sám vystřídám. A třeba syn bude i hrát. (směje se)

Jak to, že jste syna pustil do Zubří?

Nebylo by dobré, abychom byli v mančaftu jako spoluhráči. V Zubří by měl působit dva roky na limitovaný přestup a pak se vrátit do Karviné. To už budu určitě na jiné pozici. Asi už hrát nebudu. Ale uvidíme. (usmívá se)

O vzájemném souboji už se synem mluvíte?

Jezdí teď každý víkend domů, tak se trošku štengrujeme. Říkal, že mi určitě dá branku. Odpověděl jsem mu, že mi to vadit nebude, že mu k ní pogratuluji. Pro mě bude důležité naše vítězství.