Reprezentace? Šance je, ale cesta hodně daleká, míní Herajt

„Vnímám, že nějaká šance tady je. Ale zároveň je to daleká cesta a velký skok dopředu. Teď ještě určitě nejsem tak vyspělý, abych se v nároďáku dokázal pevněji uchytit,“ míní čtyřiadvacetiletý Herajt.



Dovolenou bývalý mládežnický reprezentant trávil na šumavské chalupě, pak s přítelkyní šlapal i v Tatrách. Minulý týden už znovu naskočil do přípravy extraligového Talentu, který dnes a zítra doma v Plzni sehraje dva přípravné duely.

Chození po horách máte rád?

Mám, zatlačil jsem do toho i přítelkyni. Občas je to dlouhé, ale výhledy vždycky krásné. Beru to jako sportovní dovolenou. I v Tatrách jsem si dal strmý výběh, převýšení asi 250 metrů. Myslel jsem, že to bude v pohodě, ale docela jsem při tom trpěl... (úsměv)

Fakta Dnes Berlín, hned zítra Strakonice. Bez diváků. První dva přípravné zápasy odehrají ke konci týdne házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje. Vzhledem ke zpřísňujícím se opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií však BEZ DIVÁKŮ! Dnes v 18.30 hodin Talent v městské hale na Slovanech nastoupí proti dorostencům Füchse Berlín, kde roky působil současný plzeňský kouč Petr Štochl. Zítra v 17.30 hodin pak tým na stejném místě prověří prvoligové Strakonice, kde příští sezonu bude působit několik hráčů Talentu.

Zato reprezentační kemp v Zubří byl pro vás odměnou, že?

Když sledujete takové ikony, jako je Martin Galia, vidíte, kolik toho ještě musíte překonat, abyste se přiblížil alespoň na podobnou úroveň. Měl jsem se co učit, byla to pro mě suprová zkušenost. Nebyli tam kluci z Německa, ale stejně poznáte jiné střelce, kteří jsou v zahraničí.

Je to velká motivace, pořád se zlepšovat a říci si o další šanci?

Vím, že máme ještě dost času. Ale muselo by se mi hodně dařit, aby se to povedlo.

Je bonusem, že v klubu vás koučuje Petr Štochl, další gólmanská legenda?

Díky němu moc dobře vím, jaké rezervy mám. Ale zároveň nám brankářům strašně pomáhá. Ukazuje, na co se máme zaměřit, na čem nejvíc zapracovat.

Minulou sezonu byl Štochl asistentem, teď už bude jedním ze dvou hlavních trenérů týmu. Bude to velká změna?

Bude. Přece jen, loni Petr ještě pendloval mezi Berlínem a Plzní. Teď už je naplno tady v Talentu a bude mít prostor se nám věnovat ještě víc. Trénovat pod ním je super, Petr je házenkářská legenda. Nasloucháme mu, chytání strašně rozumí a umí nám to předávat. Věřím, že nás posune dál.

Co osobní plány? Rád byste si v příští sezoně vybojoval post gólmanské jedničky?

Mám výhodu, že mám vedle sebe jako parťáka Káju Šmída, jsme velice dobří kamarádi. Nepanuje mezi námi žádné napětí nebo rivalita. Nevadí mi, když chytá on, a naopak, přejeme si navzájem. Ale samozřejmě bych se do branky chtěl dostat častěji než loni. Chytal jsem chvílemi dobře, ale měl jsem tam i okna, kdy mi to nějaký čas nešlo. Výkony bych chtěl ustálit.

Je pod novými trenéry jiná letní příprava?

Nějaké změny jsou znát. Petr Štochl i Jirka Hynek jsou mladší trenéři. Při fyzičce dávají důraz na kratší úseky ve větší intenzitě. Je to trochu odlišné, než jsme byli předtím zvyklí s Miky Tonarem. Teď už se do toho víc míchá i herní příprava, na to se všichni těšíme.

Budou vám letos chybět evropské poháry, kam se klub nepřihlásil?

Bylo by hezké si je zase zahrát. Ale vedení klubu mělo nějaké jasné důvody, proč ten krok udělalo, a my je respektujeme.

O to víc se zaměříte na to, abyste v příští sezoně vybojovali další český titul?

Já tady nechci něco vykřikovat, nejsem velkohubý. Ale tým máme dobře postavený, k tomu výborné trenéry i zázemí. Doufám, že zase budeme bojovat o nejvyšší příčky. Samozřejmě i o titul. Hlavně, aby se mohlo hrát a nepřišla nějaká silná druhá vlna nemoci...