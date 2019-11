Bramming? Nejlepší křídlo, proti kterému jsem chytal, řekl Herajt

„Tihle střelci jsou kvalitou výš, než s čím se potkáváme v extralize. A nejvíc to bylo znát na křídlech,“ líčil třiadvacetiletý Herajt po domácí porážce 25:30.



Hlavně Bramming na levém křídle řádil, připsal si 14 gólů...

Kdybych měl srovnat kvalitu tří dánských týmů, které jsem poznal, vezmu to po jednotlivcích. A tohle bylo určitě nejlepší křídlo, proti kterému jsem v životě chytal. I ostatní hráči byli na výši, ale on mi dělal největší potíže.

Má už pak člověk skoro hrůzu, když naskakuje s míčem?

Já se spíš vždycky těšil na další jeho náskok, chtěl jsem mu nějakou ránu chytit. Chystali jsme se na něj, ale on má tak širokou škálu zakončení, že to bylo těžké. Počká si na pohyb gólmana a podle toho vystřelí. Důležité je neudělat pohyb jako první, jenže to je pro gólmana u střely z křídla složité.

Berete porážku o pět?

Byli lepší, ale myslím, že jsme se drželi a špatný výkon určitě nepodali. Aby byl výsledek lepší, to je o maličkostech. Já tam mohl určitě dvě tři rány navíc chytit, k tomu jsme sami pár šancí neproměnili.

Co tenhle výsledek napovídá pro odvetu příští víkend?

Že se musíme pokusit vyhrát o šest branek, když to půjde... (úsměv) Připravíme se a budeme se snažit podat co nejlepší výkon. Hlavně v obraně musíme zapracovat, tam nás občas přehrávali docela snadno, strkali si to tam až na šestku.

Může vám tenhle zápas pomoci v další fázi extraligy?

Věřím, že ano, je to skvělá zkušenost. Ale taky máme před sebou náročný program, uvidíme, jak to zvládneme fyzicky.

Hostíte Karvinou, potkáte se poprvé od jarního finále. Bude to na hřišti znát?

S nimi je to vždycky vyhrocené, bude to boj. Mají tam několik hráčů, kteří umí přihrát akci a vymodlit si pro sebe faul i tam, kde žádný není. Solák a Monczka jsou tím známí. Hlavně se nesmíme nechat vyprovokovat a hrát svoji hru.