Házenkáři Karviné po drtivé výhře nad Maloměřicemi ovládli základní část

Západočeši budou hrát o postup do semifinále s Frýdkem-Místkem, třetí Dukla Praha nastoupí proti Jičínu. Čtvrté Lovosice narazí na Frýdek-Místek

Karviná vyhrála první poločas 24:5 a ani po přestávce v kanonádě nepolevila, ba naopak. „Jsem rád, že to kluci nijak nepodcenili a dobře je, že si zahrála druhá lajna skoro celý zápas. Kluci to tahali dobře dopředu, já jsem spokojen. Šlo i o to dostat do hry další hráče,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna.

„Karviná je ve všech ohledech lepší, což se potvrdilo. Byli rychlejší, sehranější, lepší dovednosti jeden na jednoho, v kombinaci. Každá chyba, kterou jsme udělali, byla nekompromisně potrestána. Poločas byl šílený. Až ve druhé půli, kdy byl zápas dávno rozhodnutý a tlak trochu opadl, to mělo světlé momenty. Pro nás to byla příprava na play out,“ konstatoval kouč Maloměřic Vít Musil.

Jičínu zařídil nečekanou výhru v Plzni minutu před koncem Jiří Dolejší. Trenér hostů Petr Mašát tak dostal od hráčů dodatečný dárek k nedávným 45. narozeninám. „Pro nás je vítězství v Plzni veliký úspěch. Vyhrát a ještě takhle o gól, to je krásné. Chtěli jsme jít z šestého místa na Duklu, což se podařilo. Potvrdili jsme, že do první šestky patříme. Byli jsme tam celou dobu a byla by škoda vypadnout posledním zápasem na osmé místo,“ uvedl Mašát.

„Plzeň nás nepodcenila. Využili jsme toho, že jsme chytili začátek utkání. Klíčové pak bylo, že jsme dokázali ve druhé půli zareagovat, když domácí otočili.“

Plzeňský kouč Petr Štochl si stěžoval na špatný vstup do zápasu, v němž domácí prohrávali 3:6 a 9:12. „Z naší strany to byl zase jeden z těch horších výkonů, které jsem si myslel, že už máme za sebou. Musíme zapracovat zejména na nastavení na zápas. Přestože jsme na to hráče upozorňovali, vstoupili jsme do zápasu vlažně. Jsem z toho rozhozený, chtěli jsme se dobře naladit na play off. Z tohoto pohledu jsem velmi nespokojený, chybělo mi tam nasazení, koncentrace,“ řekl Štochl.

Strabag extraliga házenkářů 22. kolo Karviná - Maloměřice Brno 52:23 (24:5)

Nejvíce branek: Noworyta 8, V. Patzel 8/4, Nantl, Urbánski a Plaček po 7 - Koubek 4, Hlípala 3, Drásal a Hajčman po 2. KP Brno - Hranice 28:21 (14:13)

Nejvíce branek: Arsenič 8/2, Burget 6, Jezdimirovič 4 – Mucha 6/1, Mrnuštík a Rumian po 3. Lovosice - Kopřivnice 31:35 (17:16)

Nejvíce branek: Trkovský 6, Kupa 6/1, Kylíšek 4 – Střelec 11/3, Fulnek 7, Brito Benítez 5. Talent tým Plzeňského kraje - Jičín 25:26 (13:14)

Nejvíce branek: Režnický 7, Nejdl 6, Douda 5 – Kastner 7/1, Šulc, Hlava a Dolejší po 3.