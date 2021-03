Nejsem útočný brankář, řehtá se „střelec“ Hrdlička

„Medaile je naprosto reálná. Máme na ni, otázka je, na jakou,“ hlásí Hrdlička před čtvrtfinále play off, v němž čtvrté Lovosice o víkendu vyzvou pátý Frýdek-Místek. „Šlápneme do toho, ať je série 3:0 pro nás. První dva domácí zápasy zkusíme ukázat, kdo bude dominantní. Dařilo se nám, máme sebevědomí.“

Základní část extraligy Lovosice zakončily sobotním krachem s Kopřivnicí 31:35, zkoušely i méně vytěžované muže. A scházeli zranění Motl, Stach a potrestaný Zourek. Hrdlička tvrdil: „20 minut jsme měli chuť, pak nás bohužel opustila.“ Většinou to ovšem Lovcům klapalo. „Loni to bylo utrápené, letos je tu super atmosféra. Trénují nás chlapi, s kterými jsme hráli, všechno si můžeme říct,“ líbí se Hrdličkovi, jak fungují živel Jan Landa a kliďas Roman Jelínek.

Fungovalo to i brankářům Lovců, týmově mají třetí nejvyšší úspěšnost a Jiří Günl je v ní s 39 procenty nejlepší v extralize. „Je šikovný, mladý. Neodchytal toho zatím tolik, ale jeho čas přijde,“ věří jednička Hrdlička.

Lovosičtí gólmani byli i nejostřelovanější v celé soutěži, vytáhli 361 zákroků. „Asi nemáme tak důslednou obranu. Anebo to můžeme vzít z druhé stránky, že nám kluci věří a nechají soupeře na nás střílet, ať se ukážeme,“ směje se Hrdlička.

Proti Kopřivnici skóroval přes celé hřiště, když hosté hráli bez brankáře. Někteří se trefili letos i třikrát. „Já ale nejsem útočný brankář, moje góly za kariéru by se spočítaly na prstech jedné ruky,“ řehtá se Hrdlička. „Letos už jsem byl nervózní, během sezony jsem to zkoušel pětkrát. Teď to tam poprvé spadlo. Dát gól je pro brankáře nevšední pocit.“