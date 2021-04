Házenkáři Zubří zkusí ve čtvrtfinále zlomit komplex z Karviné

„Karviná celou základní částí dominovala. Ale také párkrát klopýtla a my jsem se během sezony zlepšovali,“ nechce se trenér Zubří Michal Tonar smířit s rolí obětního beránka.

Faktem je, že v Zubří se chtěli na úvod play off Karviné vyhnout. S nikým jiným nemají ve vyřazovací části špatnou bilanci. Od zmíněného finále v roce 1997 porazili Karvinou v play off pouze jednou!

„Vím o tom, ale nemyslím, že by to mělo automaticky pokračovat. V týmu máme pět šest hráčů, kteří zažili atmosféru play off. Ostatní ještě nedávno hráli dorosteneckou ligu, ve které měli nad Karvinou navrch. Věřím, že si zdravé sebevědomí přenesou do mužského play off,“ řekl Tonar, který se bez ohledu na výsledek se Zubřím po jediné sezoně rozloučí.

Už v její polovině oznámil, že se domluvil s Duklou, aby se mohl vrátit domů do Plzně. Před Tonarem se rýsovala pikantní série proti Dukle, překvapivé výsledky v závěrečném kole však poslaly Zubří proti vítězi dlouhodobé soutěže.

„Trošku rozladění jsme byli. Ale o lepší místo jsme se připravili v domácích zápasech s Brnem a Novým Veselím. Je to daň mladého týmu, který má na to nárok a příště se takových zaváhání vyvaruje,“ věří Tonar. Pro jeho mužstvo bude úspěchem každé vítězství v sérii. Vyhrát ji, to by byla malá senzace.

„Budu rád, když potvrdíme trend zlepšených výkonů z posledních tří zápasů,“ připomněl jasné vítězství ve Frýdku-Místku a dva čtvrtfinálové duely Evropského poháru EHF se slovinským Velenje. „Jeho kvalita byla vysoká a prohry o pět a čtyři branky nejsou ostudou.“

Série dvou tradičních soupeřů začne v sobotu v deset hodin ráno v přímém přenosu stanice ČT sport, pokračuje v neděli dopoledne opět v Karviné. Hraje se na tři výhry.