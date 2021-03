Karvinský Užek odpočíval a chválil spoluhráče:: Padesátku jsem tady ještě neviděl

Noworyta se má od koho učit Dvacetiletý nadějný pivot karvinských házenkářů Nicolas Noworyta odehrál proti Maloměřicím Brno jeden ze svých nejlepších extraligových zápasů. S osmi góly byl střelcem utkání. Stejný počet branek nastřílel i jeho spoluhráč Vojtěch Patzel, jenže ten se čtyřikrát trefil ze sedmimetrových hodů. „Jsem rád, že to Nicolasovi dneska tak vyšlo,“ uvedl pivot Jan Užek. „I v tréninku se mu daří. Je u něj vidět progres. Má to ale těžké, aby sbíral minuty, protože jsme tady čtyři pivoti, když počítám Vencu (France), Juriho (Gromyka), Nicolase a sebe. Ale věřím, že jestli bude hrát takhle, prostor bude dostávat.“ Noworyta připustil, že je pro něj náročné bojovat o místo na hřišti. „Mám před sebou jedny z nejlepších pivotů v extralize,“ upozornil. „Snažím se však na trénincích odvádět maximum, abych se do zápasů dostal.“ Dodal, že důležité pro něj je, že se má od koho učit. „A hodně. Všichni to jsou zkušení extraligoví pivoti a Honza je dokonce v reprezentaci.“ Karviná hodně těží z výborné souhry mezi pivoty a spojkami. O tom ale její extraligoví soupeři dobře vědí, takže Nicolas Noworyta souhlasí s názorem, že prosadit se je pro karvinské pivotmany stále těžší. „Je to tak, každý tým ví, že hodně hrajeme na pivoty, a o to je pro nás důležitější rozehrát míč na křídla, nebo otevřít prostor spojkám, které mají dobré střely z větší vzdálenosti. Máme tady střelce Vojtu a Dominika (Patzela a Soláka), kteří umějí balony zvednout z dálky.“ Takže si Baník dokáže poradit, byť soupeř jeho pivoty pokryje? „Ano, naši střelci z dálky jsou velká pomoc,“ odpověděl Nicolas Noworyta, který se už těší na čtvrtfinále ligy proti Zubří. „Dvakrát jsme je porazili, jsme favorité, ale věřím, že z toho nebudeme ve stresu. Vše je v našich rukách.“