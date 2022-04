Karvinský Fulnek po návratu do Kopřivnice: Atmosféra byla skvělá

„Hrál jsem proti klukům, které hodně dobře znám, a v prostředí, kde jsem vyrůstal. Bylo to opravdu zvláštní,“ řekl Jakub Fulnek po rozhodující výhře v kopřivnické hale 29:25.

Takže jaká série byla? „Dá se říct, že ty první dva zápasy doma (32:21 a 26:19) jsme měli pod kontrolou. Přestože jsme v tom druhém prohrávali 5:8, pořád jsme si vytvářeli šance, jen jsme je neproměňovali. Kopřivnickým ale výborně zachytali brankáři (Ibrahim a Žingor),“ připomněl Fulnek.

Jenže třetí duel Karvinští v Kopřivnici ztratili 30:31. „V tom utkání jsme moc chtěli rozhodnout o našem postupu, ale domácí asi chtěli zůstat ve hře ještě více. Byli agresivnější. Kopřivnice hrála v celé sérii dobře, vůbec to nebylo lehké. Minimálně chybovala a čekala na naše chyby,“ řekl Patrik Fulnek.

Čtvrtý duel v neděli už ale Karviná urvala 29:25 a postoupila. „V tom zápase se nám jednak podařilo rozložit střeleckou zátěž na více hráčů a nenechat v tom jen Vojtu Patzla. A lépe jsme bránili. To byly nejpodstatnější změny oproti předchozí porážce. A hlavně jsme nechtěli sérii dovést až k pátému zápasu,“ těšilo Fulneka.

Atmosféru všech čtyř utkání si užíval. „Byla skvělá. Jak k nám do Karviné dorazilo hodně kopřivnických fandů, tak do Kopřivnice nás přijeli podpořit ti naši. Patří jim za to velký dík. A nejen těm skalním fandům, ale vlastně všem, kteří si našli čas a přišli nás podpořit na jednotlivé zápasy.“

Semifinálové souboje se rozjedou až po reprezentační pauze, a to 23. a 24. dubna. Karvinští by podle všeho měli narazit na Duklu Praha. Pokud by však Brno vyřadilo Plzeň (stav série je zatím 1:1), nastoupilo by proti Karviné a s Duklou by se střetlo Zubří.