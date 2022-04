U nás to nebude jako v Karviné, varuje soka kopřivnický Grizelj

„K postupu teď musíme vyhrát třikrát za sebou...“ usmál se kopřivnický trenér Aleš Chrastina. „Měli jsme týden na to, abychom zregenerovali a odpočinuli si, protože předchozí zápasy byly hodně náročné. Ale doufám, že i pro Karvinou.“ Dodal, že v Karviné je pěkná hala, takže by se do ní ještě rádi v této sezoně vrátili.

„U nás to nebude jako v Karviné,“ upozornil Domagoj Grizelj, kopřivnická spojka. „Spoléháme na naše fanoušky. Karviná to bude mít ještě těžké. Jen musíme vydržet fyzicky, protože máme úzký kádr.“

A to může hrát roli, jak připustil karvinský brankář Petr Mokroš. „Kopřivnice má mladé hráče, kteří vypadají solidně, a to i s výhledem do budoucna. Jenže my máme nejen širší kádr, ale i více zkušeností,“ prohlásil Mokroš.

Leč Karvinským chybějí zraněné opory Dominik Solák a Denis Harabiš. „Je to oslabení, ale máme kluky, co by je měli zastoupit, a zatím ukazují, že to zvládají. Musíme se s tím poprat,“ řekl Mokroš, který minulý duel celý odchytal, aniž by pustil do branky zkušeného Nemanju Marjanoviće.

Že by ho poslal na odpočinek?

„To ne,“ usmál se Petr Mokroš. „Ale trenér řekl, že začnu já.“ A jelikož chytal parádně, nebyl důvod ke změně. „Trefili mě,“ komentoval svůj výkon karvinský brankář.

Skvělí byli i kopřivničtí gólmani Mohamed Ibrahim a Marek Žingor. „Ibrahim ukázal svou sílu. Je to nepříjemný vysoký brankář,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Trenér těžko může radit z lavičky. Je to individuální, kam a jak střílet. Hráč si to musí rozhodnout sám. Kluci hrají v Karviné, takže tady nejsou žádná ucha.“

Petr Mokroš zdůraznil, že se každopádně pokusí sérii ukončit hned v sobotu. „Dáme do toho všechno.“ Snadné to však nebude...

„Pokud ale odehrajeme takový zápas jako ten první a druhý poločas toho druhého, měli bychom uspět,“ namítl Mokroš.