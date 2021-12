Zubří se proti házenkářům Plzně pokusí o evropský zázrak

Co by se muselo stát, aby házenkáři Robe Zubří smazali v sobotní domácí odvetě 3. kola Evropského poháru EHF ztrátu osmi gólů a vyřadili Plzeň? „Přirovnal bych to k zázraku,“ pronesl bez okolků trenér Zubří Peter Dávid.