Postup přes Plzeň? Pomůže jen zázrak, ví zuberský křídelník Jurka

„Zázrak,“ reagoval reprezentační křídelník Miroslav Jurka na dotaz, co Zubří pomůže do osmifinále. „Dáme do toho všechno, uvidíme, jestli to bude stačit, nebo ne. Ale Plzeň je favorit,“ ví Jurka.

Tím byli Západočeši i před nevděčným dvojutkáním dvou českých týmů v evropské soutěži.

„Zubří do toho musí šlápnout od začátku, aby náskok stáhlo. Viděli jsme proti Dukle, že to umí. Dá se otočit daleko větší rozdíl,“ zmínil plzeňský trenér Petr Štochl čerstvý veleobrat Zubří v extraligovém zápase s Pražany, ve kterém prohrávalo ve 40. minutě o devět gólů. „Zápas je dlouhý 120 minut. Každý výpadek může být v celkovém součtu fatální.“

Jenže Plzeň není Dukla, Zubří doma porazila během dvou týdnů dvakrát. V poháru se ztráta házenkářů Robe prohloubila ještě o dva góly.

Úvod utkání přitom hostům vyšel, v 19. minutě zvyšoval nejlepší extraligový kanonýr Mořkovský na 12:9. Jenže v poločase už Zubří prohrávalo o dvě branky.

„Vedli jsme, ale pak jsme udělali kupu nevynucených chyb a Plzeň nás hned potrestala. Nepomohli jsme brankářům,“ líčil Jurka, který ve 47. minutě snížil na 24:27.

Pak ale hosté odpadli. „Ztratili jsme hlavu. Štve mě to. Bylo to o čtyři, o pět, což je hratelné, ale bohužel v závěru nám utekli,“ mrzela Jurku zkažená koncovka úvodní partie.

Odveta je na programu v sobotu od 18 hodin na Valašsku.