Derby v evropském poháru ovládli házenkáři Plzně, Karviná a Dukla vezou výhry

V Plzni zápas rozhodl mistrovský celek až ve druhém poločase. Ten první byl vyrovnaný, domácí se dostali poprvé do vedení až čtyři minuty před přestávkou, na kterou šli nakonec s náskokem 17:15. Po změně stran Západočeši potvrdili papírové předpoklady, i když hráli bez tří opor - dlouhodobě zraněného Tonara, Nejdla, který musel do karantény, a Šindeláře.

„I tak jsme dokázali silného soupeře porazit o osm branek. Náskok je to hezký, ale k odvetě musíme přistoupit zodpovědně. Čeká nás ještě šedesát minut, Zubří do toho bude muset šlápnout od začátku, aby náskok stáhlo. A v minulém zápase s Duklou ukázalo, že to umí,“ uvedl na klubovém webu trenér Petr Štochl v připomínce obratu, který se Zuberským povedl v extralize z devítigólového manka ve druhém poločase.

Karviná na Kypru hrála dlouho vyrovnaně a o solidním náskoku do odvety rozhodla až v koncovce. Poslední jedenáctiminutovku od stavu 22:22 vyhrál lídr české extraligy 7:2, třemi góly se v této pasáži blýskl Ondřej Skalický.

V Norsku padly první čtyři góly do sítě Pražanů, ale hosté se rychle vrátili do zápasu a soupeř potom dlouho jenom dotahoval těsnou ztrátu. Až čtvrt hodiny před koncem otočil skóre na 22:21, jenže Dukle se pak ještě povedly dvě tříbrankové šňůry a vybojovala těsné vítězství.