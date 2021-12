Zubří mělo zázrak na dosah. Buď to dáme, nebo umřeme na hřišti, věděl kouč

„Big point jsme bohužel nezvládli,“ litoval kouč Zubří Peter Dávid poté, co jeho celek v součtu dvou zápasů prohrál 59:63 (27:35, 32:28).

„Potvrdilo se, co jsme věděli. Že Zubří je tým, který bude bojovat vždycky až do roztrhání těla. Že náskok osmi branek je hezký, ale že to tady nebude jednoduché. K tomu skvělá atmosféra, skvělí diváci. Zaplaťpánbůh, že mohli přijít. O to více si postupu ceníme,“ ulevil si po dramatu trenér Západočechů Petr Štochl.

Bývalý reprezentační gólman si nemohl v Zubří ani na chvilku oddechnout. Velký fanoušek brankářského supertalentu Zubří nervózním pohledem sledoval, jak se zdánlivě bezpečný náskok jeho týmu pod tlakem domácích mladíků pomalu a jistě drolí.

„Vyvinuli jsme obrovský nápor, což jsme chtěli. Věděli jsme, že buď to dáme, nebo umřeme na hřišti, protože jsme to odbojovali de facto v osmi hráčích,“ vsadil trenér Zubří všechno na jednu kartu.

Po třech slepených gólech v závěrečných 40 vteřinách úvodní půlky odcházeli domácí házenkáři do šaten v euforii a s velkou nadějí na otočku.

„Udělali jsme si to strašně těžké. Místo minus jedna jsme byli najednou minus pět, což je před poločasem obrovský průšvih pro tým, který v součtu vede, a naopak obrovské povzbuzení pro tým, který dotahuje,“ poznamenal Štochl.

Když v 50. minutě po Mikově efektní i efektivní otočce vedli Dávidovi hoši 30:24, zuberská hala bouřila. Blíže se ale k soupeři jejich mužstvo nedostalo. I proto, že nevyužilo svoje možnosti, zatímco za záda Mizery spadlo několik tečovaných střel.

„Měli jsme více štěstí,“ uznal Jakub Douda; exzuberská spojka jistila plzeňský postup devíti góly.

„Mrzí mě, že v klíčových fázích pořád nemáme kvalitu. Ale poučili jsme se do budoucna, tenhle dvojzápas nás posunul dále. Taková těžká utkání náš mladý tým potřebuje,“ ví Dávid.

I s odstupem času ho pořád štval výpadek ze závěrečné třetiny úvodního zápasu, kterou jeho družina prohrála o sedm gólů. „Tahle pasáž nakonec rozhodla o postupujícím,“ věděl slovenský trenér. Jinak ale mohl po sobotě jen chválit.

„Předvedli jsme nadstandardní výkon. Diváci se nenudili, byla to výborná házená,“ loučil se s evropským pohárem pivot Jiří Dokoupil.