Duklu můžeme znervóznit, věří kouč jičínských házenkářů

V úvodním utkání zdemolovala Jičín o dvanáct branek 37:25. Druhý duel už byl o něco vyrovnanější, Ronal ho ztratil v poměru 25:32. V sérii už na zápasy prohrává 0:2 a je krok od vyřazení, zato Pražanům k postupu do semifinále stačí jediná výhra. První utkání na východě Čech se hraje v sobotu od 18 hodin.

„Pokud chceme pomýšlet na prodloužení série, tak musíme přidat. Dukla nám ukázala svoje kvality. Je znát, že to tam funguje na téměř profesionální bázi, my se však nevzdáváme. Pokud podáme výkon na hranici našich možností, můžeme soupeře znervóznit,“ říká před sobotním duelem trenér jičínského Ronalu Petr Mašát.

Jeho svěřenci ztratili oba zápasy až po změně stran. Tady se ukázala právě větší šíře pražského kádru, která hraje jednoznačně pro favorita. „Dukla v tom má určitě výhodu, nám přitom všechno neodehrál Ondra Šulc, jenž je naším klíčovým hráčem, ale bohužel má problémy s lehčím zraněním,“ přiznává kouč Mašát.

Cestu, jak na favorita vyzrát, ukázalo Jičínu o minulém víkendu Zubří, které přivezlo výhru z Karviné. „Přesně takhle musíme hrát. Jestli chceme uspět, je potřeba držet vyrovnané skóre až do závěru zápasu a soupeře tím dostat pod tlak,“ myslí si Mašát.

Potrápit celek z hlavního města se jeho svěřencům letos už jednou podařilo. Hned v prvním vzájemném utkání letošní sezony dokázal Jičín na domácí palubovce s Duklou 24:24 remizovat. Teď se však domácí nebudou moci spolehnout na vynikající podporu fanoušků, bude to vůbec první play off před prázdnými tribunami.

„Je pravda, že naši fanoušci jsou fantastičtí a dokáží soupeře hodně znejistět. Bohužel nám nepomůžou. My už jsme si však zvykli, že hrajeme v komorní atmosféře. Bude to jenom na nás, ale věřím, že to ještě dokážeme zdramatizovat,“ doplnil jičínský lodivod.

Případný čtvrtý duel by se hrál v Jičíně v neděli. Pokud však Ronal prohraje i potřetí, ve čtvrtfinále končí. A ve zbytku sezony si zahraje o konečné páté místo.