Boj o medaile nepřišel. Jsme tam, kam patříme, říká kouč Jičína

Solidně odehranou házenkářskou sezonu chtěli zakončit možná o něco lépe, ale při pohledu na možnosti klubu a průběh sezony vystihuje konstatování, kterým jičínské účinkování v první lize shrnul trenér Petr Mašát: „Možná někde vzadu v hlavě byla myšlenka na medaili. Celou základní část jsme se pohybovali v horní polovině tabulky, pak jsme se ustálili na šesté příčce, myslím si, že tam patříme.“



Za kladné v Jičíně považují především to, že se jim podařilo naplnit předsezonní cíle, základní byly dva. „Z tohoto pohledu můžeme být spokojeni. Dostali jsme se do play off a zapracovali do sestavy mladé hráče,“ projevil uspokojení Aleš Babák, druhý z trenérské dvojice jičínského týmu.

A ještě jedno plus mohou Jičínští přidat k právě skončené sezoně, to se však netýká jen extraligového družstva, ale celého klubu, který dlouhodobě patří ke špičce nejen v kategorii mužské, ale i v mládežnických.

„Současná situace házené moc nepřeje, ale musím říct, že většina sponzorů a přátel nám zachovala svoji přízeň. To samé se dá říct o městu Jičín a Královéhradeckém kraji. Povedlo se nám rozpočet zkorigovat, proto jsme letošní sezonu dohráli bez větších ztrát a propadů,“ kvitoval s povděkem Babák, ale připomněl, že si vedení klubu nemyslí, že s odcházející pandemií je všem finančním úskalím konec: „Do dalších let nás nečeká nic jednoduchého, bude to velká práce, aby se povedlo rozpočet naplnit.“

Zpátky ale na extraligové hřiště. Na něm Jičínští střídali světlé okamžiky s temnějšími. V jednu chvíli se ucházeli o místa v samotné špičce, v další se zase museli strachovat, zda vůbec splní cíl, jímž byl postup do play off.

Nakonec se podařilo vcelku v pohodě získat v základní části šestou příčku a s ní jistý postup do play off. Byť ani toto umístění Jičínští nepřijímají bez výhrad. „Trochu mě mrzelo, že nám těsně uniklo páté místo, protože jsem si přál čtvrtfinálovou sérii s Lovosicemi. Tam by byla určitě i větší šance na postup,“ poznamenal k tomu kouč Mašát.

Šestá příčka přinesla čtvrtfinálovou výzvu v podobě série s pražskou Duklou, se soupeřem, s nímž Jičín pojí přátelství i velká rivalita. V sérii na tři vítězství neměl Jičín šanci a prohrál ji v nejkratším možném čase. „Že jsme nedokázali být ve čtvrtfinálové sérii Dukle vyrovnaným soupeřem, jak bych si to představoval, mě mrzí nejvíc z celé sezony,“ netají trenér Mašát, „bohužel jsme Duklu natrefili v její největší formě, zatímco my jsme naopak v takové pohodě nebyli.“



Sezona tak pro Jičín vrcholila v zápasech o konečné 5. až 8. místo. V první sérii, ač ji rozehrál dobře, nakonec neuspěl, nevyšla mu odveta. „S tím jsme byli nespokojení, zápas jsme měli zvládnout lépe a mohli jsme hrát o víc než jen o sedmé místo,“ poznamenal Babák.

Tým si to vynahradil v úspěšných soubojích s Frýdkem-Místkem o konečnou alespoň sedmou příčku. „Obě výhry na ním mě těší, Frýdek-Místek se celou sezonu pohyboval v tabulce nad námi. Navíc vždycky si říkám, že je dobré poslední zápas ročníku vyhrát,“ uvedl trenér Mašát.

Stejně jako celý český sport i jičínská házená už nyní vyhlíží novou sezonu, která by po dvou předcházejících nemusela být poznamenána covidem. „Byla jím hodně ovlivněná, proto musíme ocenit zájem našich fanoušků o jičínskou házenou prostřednictvím internetu, hodně jsme to vnímali,“ pochválil příznivce Babák.