Výhra proti Mostu nás nakopne, věří plzeňská kapitánka Řezáčová

První výhra v novém roce, navíc proti Mostu a ve velkém stylu. Tohle jste potřebovaly?

Ano. Ono nejde asi úplně o to, že to byla první výhra v novém roce, ale spíš o to, že to byla výhra skoro po dvou měsících. Radost byla a je stále obrovská. Už jsme potřebovaly zabrat a zvítězit.

Soupeřky jste porazily o deset branek. V čem jste Most dokázaly předčit?

Asi tím, že se nám dařilo na všech frontách. Útok i obrana fungovaly velmi dobře. A hlavně jsme neměly žádný herní výpadek, jak u nás bývá zvykem.

Jak cenný skalp to pro vás je?

Z hlediska našeho sebevědomí velice cenný, protože porazit několikanásobného mistra o deset branek, troufnu si říct, se nikomu v lize ještě nepodařilo. Z hlediska tabulky je to také cenný výsledek. Ale musíme začít sbírat body také v dalších zápasech.

Je to i určitá satisfakce za loňské finále?

Svým způsobem ano. Přesvědčily jsme se o tom, že můžeme hrát s každým a že dokážeme porazit kohokoliv.

Přitom do utkání jste šly v roli jasného outsidera. Věřila jste, že můžete uspět?

Řekla bych, že nálada v kabině byla docela uvolněná. Zazpívaly jsme si, daly si perník a šly na věc. Chtěly jsme předvést co nejlepší výkon. Nesoustředily jsme se na to, že musíme vyhrát.

Brankářka Karin Řezáčová na závěrečném kempu národního týmu před ME v Chebu

Byl to výkon, od kterého se dá odrazit do dalších kol?

Určitě nás tahle výhra nakopne do dalších zápasů. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Jak jste na tom zdravotně? Protože marodů jste měly opravdu hodně, sestava byla oslabená.

Prolétla nám kabinou viróza. Tu jsme si snad vybraly už úplně všechny, k tomu máme dlouhodobě zraněné tři hráčky. Ale naštěstí se už pomalu všechno vrací do normálu.

Příští víkend míříte do Poruby, která je v tabulce pod vámi. Věříte, že se udržíte na vítězné vlně?

Věříme. V neděli sice předvedla Poruba dobrý výkon proti Olomouci a naplno bodovala, ale pokud budeme hrát jako proti Mostu, věřím, že vyhrajeme. Už nechceme prohrávat.