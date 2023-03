Pořád věřím, že zase s Plzní dojdeme do play off, ujišťuje Linda Galušková

Plzeňanky přetlačily soupeřky těsně 26:25 (15:12) a splnily klíčový úkol. Udržely se ve hře o postup do semifinále, kam z MOL ligy postoupí nejlepší čtyři ženské celky.

„Vůbec jsme si nepřipouštěly, že bychom mohly prohrát,“ prohlásila po derby kapitánka DHC Plzeň Linda Galušková.

Poslední postupové místo do play off nyní drží Olomouc, DHC na Zoru ztrácí čtyři kola před koncem základní části soutěže dva body. Nadcházející víkend má soutěž reprezentační pauzu.

Jak si ceníte výhry v západočeském derby?

Pro nás je hodně cenná. Už před zápasem bylo jasné, že v tomto utkání jde o všechno. Pokud jsme chtěly zůstat v boji o play off, musely jsme ho za každou cenu vyhrát. Neměly jsme jinou šanci a jsme rády, že se nám to podařilo.

Celý zápas jste vedly, měly více ze hry. Panovala na konci nervozita, když Kynžvart snižoval?

Ani bych neřekla, že by převládala nervozita. Celé utkání jsme určovaly tempo hry a byly neustále kousek před Kynžvartem. Myslím, že jsme si vážně nepřipouštěly, že bychom ten zápas nezvládly.

Byl to přímý souboj o osmé místo, zároveň bitva o semifinále. Projevovalo se to nějak?

Na naši pozici v tabulce se snažíme moc nekoukat. V tuto chvíli je pro nás důležité se udržet v boji o play off, na to jsme celou dobu myslely. Jde o každý bod, ale pořadí v tabulce se každý týden mění.

Do konce soutěže zbývají čtyři kola. Přijde vám vhod nadcházející reprezentační přestávka?

Čeká nás volný víkend. V týdnu se více zaměříme na fyzičku a máme domluvený i přátelský zápas s plzeňskou Slavií, abychom nevypadly ze zápasového tempa.

Pak potřebujete uspět na Slovensku, čeká vás duel na hřišti pátých Michalovců. A poté postupně Stupava, Zlín a na závěr lídr soutěže z Dunajské Stredy...

Pokud chceme všechna následující utkání zvládnout, což potřebujeme, musíme v nich dodržovat to, co si na trénincích říkáme. Naším hlavním úkolem je zaměřit se na obranu, z ní musíme vycházet.

Jak je na tom tým po zdravotní stránce?

Už je to lepší. Trochu se nám lepila smůla na paty, co se týče zranění, ale teď už to vypadá dobře. Mimo hru je pouze sestřenka Dominika Galušková, která si ze zápasu s Kynžvartem odnesla zlomený nos.

Popravdě, není pro vás průběh letošní sezony po loňském stříbru trochu zklamáním?

Neřekla bych, že je to zklamání. Minulá sezona byla extrémně vydařená. Nikdo to nečekal. A také tam jsme měly období, kdy se nedařilo. Loni jsme si zlou sérii vybraly dřív, doufám, že už je to nyní za námi a dojdeme zase do play off. A tam znovu můžeme ukázat, že máme na to všechny překvapit.