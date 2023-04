Brankářka Řezáčová vymění plzeňské házenkářky za mistrovský Most

Reprezentační brankářka Karin Řezáčová bude od nové házenkářské sezony chytat za Most, který usiluje o desátý mistrovský titul za sebou. Do nejlepšího domácího klubu posledních let přestoupí jednadvacetiletá gólmanka z Plzně. Svaz o tom informuje na webu. Smlouvu s Černými anděly podepsala do roku 2026.