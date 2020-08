Mostecké házenkářky mají pošesté domácí pohár, ve finále porazily Olomouc

Pohár měl původně vyvrcholit už v březnu, svaz ale finálový turnaj po vypuknutí epidemie koronaviru odložil. Česko-slovenská interliga pak byla dvě kola před závěrem základní části předčasně ukončena, následně svaz zrušil i play off o český mistrovský titul.

Do dnešního finále vstoupila lépe Olomouc a první poločas proti favorizovanému Mostu díky aktivnímu a produktivnímu výkonu o gól vyhrála. Vedení Zora držela do 46. minuty, závěr zápasu ale nezvládla. Hráčky Baníku vyrovnaly, ve dvojnásobném oslabení Olomouce se dostaly do vedení a náskok už v koncovce nepustily.

DHK Zora Olomouc : DHK Baník Most 27:32 (15:14) Góly:

4. Kubáčková,6. Závišková,14. Závišková,20. Fryčáková,22. Kapsová,24. Kubáčková,29. Trumpešová,30. Závišková,31. Trumpešová,34. Závišková,41. Gajdošíková,51. Trumpešová,52. Závišková,60. Závišková Góly:

8. Mikulčík,12. Borovská,14. Maňáková,17. Poleová,19. Stříšková,28. Mikulčíková,28. Andrýsková,39. Eksteinová,44. Zachová,47. Zachová,48. Šustková,50. Mikulčíková,52. Kostelná,56. Šustková,58. Mikulčíková,58. Zachová,59. Šustková Sestavy:

Haládiková, Polášková – Krajčovičová, Salašová, Gajdošíková, T. Fryčáková, Závišková, Trumpešová, Kapsová, Jansová, Sovová, Protivánková, Kašpárková, Přikrylová, Možíšová, Kubáčková. Sestavy:

Bezpalcová, Müllnerová – Eksteinová, Smetková, Maňáková, Poláková, K. Kostelná, Zachová, Šípová, Mikulčík, Cholevová, Borovská, Stříšková, Andrýsková, Jungová, Šustková.