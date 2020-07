Obrovské obludy ne. Soupeřky uběháme, říká kondiční kouč Mostu

„Řešili jsme s kolegy, zda je možné udělat přípravu podobně. Ale my chlapi jsme jiní, jsme schopní sílu nabrat daleko líp, do větších objemů,“ míní Václavek. „Mně osobně to nevadí, ale mít holku, která má 90 kilo a obrovské ruce a nohy... To asi nepotřebujeme. Sice je i tak budou mít za měsíc větší, ale zůstane v tom to atletické, dynamické, rychlé a silné. Ne v maximálním objemu jako muži.“

Andělé nemají urostlý tým. „Když se podívám do Evropy, tak sice jinde házenkářky zvedají větší váhy, ale to jsou hlavně hráčky z Norska, které tahají činky už na základní škole. Tady na tělocviku nezvednou ani samy sebe, v tom máme velkou rezervu,“ domnívá se Václavek.

„Zatím jsem názoru, že nám tohle v uvozovkách stačí. V Evropě samozřejmě ne. Naše holky mají adekvátní sílu velikosti těla. My musíme soupeřky dostat něčím jiným než silou. Máme holky, co měří 160 cm, ty asi těžko vyskočí na hráčku, která má 190 cm a v základu o 30 kilo víc, aniž by cvičila.“

Jungova filozofie je jasná, ale platí spíš na psychologickou stránku: „Já apeluji, ať se trenéři nechovají k hráčkám jako k ženám, ale jako ke sportovcům. Pohlaví je až druhotná záležitost. Jakmile do takových věcí zabřednete, nevíte, kdy z toho ven.“

Václavek rozhodně svůj tým nešetří. „Proklínají mě už od začátku přípravy, protože to bolí,“ usmívá se. „Začali jsme na kole, tréninkové kopce, doprostřed jsme dali teambuildingovou aktivitu, převážely vodu. Musely si zvládnout rozdělit role.“

Dřina se vyplácí, jak ukazují zátěžové testy. V květnu Andělé porovnali výsledky s těmi loňskými a vyšlo zlepšení o 10 až 15 procent. „Což je na jednu sezonu slušný pokrok.“ Někdy místo činek hráčky cvičí s plastovými lahvemi s vodou. „Mají tři čtyři kila a není sranda s tím minutu v kuse mávat. V hale máme i těžší činky. Tu maximální sílu jsme neměli, ale dokázali jsme všechny soupeřky přeběhat. Máme dynamickou sílu ve správné rychlosti, v níž jsme schopní odstrčit i těžší hráčky.“

Jung chce mít nejen nejlepší, ale i nejhezčí družstvo a podle Václavka se to naplňuje. „Po přípravě budou ještě hezčí, budou krásně zpevněné. Doufám, že budeme i nejsilnější. Ale nebudou to obrovské obludy, nýbrž zpevněné atletky. A když se projdou po pláži, nebude se jim to oklepávat a nebudou mít ty obrovské chlapské svaly nadopované legálními podpůrnými prostředky.“