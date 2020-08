Olomoucký kouč po prohře ve finále poháru: Před holkama musím smeknout

„Před holkama musím smeknout. Tohle je ta cesta, po které chceme jít,“ prohlásil po finále trenér poražené Zory Libor Malínek.

Most útočil na třetí triumf v poháru v řadě, dlouho ale musel jen dotahovat a v poločase vedla Zora 15:14. „Věděly jsme, že je Most silný, ale neměly jsme co ztratit. Dívaly jsme se, jak hrál v semifinále s Porubou, a víme, že se s Mostem dá hrát,“ uvedla pro svazový web olomoucká spojka Tereza Kubáčková.

Zápas rozhodla poslední čtvrthodina, ve které Černí andělé nejprve využili dvojnásobnou přesilovku a v závěru ukázali více sil. „Neuvěřitelně těžký zápas. My jsme to vydřely až v posledních patnácti minutách osobkou. O to víc jsme rády, že jsme to dotáhly do vítězného konce,“ oddechla si mostecká kapitánka Dominika Zachová.

„Rozhodly vlastní chyby, které Most trestal rychlými útoky, kdežto my jsme se trápily na postavenou obranu,“ litovala Kubáčková, která nakonec vzala na milost i druhé místo. „Myslím, že i to je úspěch. Byla to i dobrá podívaná, zápas měl grády. Bereme tedy druhé místo, i když jsme chtěly samozřejmě vyhrát. Ukáže se v lize,“ dodala levoruká spojka.

Víc než stříbro však mohou Zoru těšit výkony, které v průběhu Final Four předvedla. Kromě finálového vzdorování k tomu patří i semifinálová demolice Písku 34:18.

„My jsme takový výsledek potřebovali. Dva přípravné turnaje nebyly úplně ideální. Tento týden jsme se na to zaměřili, chtěli jsme hrát na krev. A musím za to holky pochválit,“ těšilo Malínka. Dobré zjištění v pravý čas, už o víkendu začíná nový ročník interligy. „Konečně to byla trochu pohledná házená, bojujeme jedna za druhou a pomůžeme si,“ líbilo se Kubáčkové.

„Začínáme v Porubě, tak uvidíme, co bude,“ vyhlíží Malínek start.