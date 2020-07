Žádné pití z jednoho brčka, nakázal šéf házenkářek Mostu

„Rusko je kvůli koronaviru zavřené a v soutěži má dva týmy. Brzy čekáme rozhodnutí, protože se začíná v půlce září,“ řekl Rudolf Jung, manažer Černých andělů. „Pro evropskou federaci to bude obtížnější o to, že hlavní sponzor Ligy mistryň Delo je ruská firma. Ale podle mě je to nehratelné v okamžiku, kdy většina zemí po návratu z Ruska nařizuje karanténu. To by pak nešlo odehrát.“

Pokud se Most mezi elitu podívá, bude s EHF vyjednávat, aby nemusel do chomutovské arény. Byť mostecká hala nesplňuje požadavky. „Dnes můžeme mít v hledišti jen 500 diváků s rouškami. Zdá se nám nesmyslné, že by nás tlačili do Chomutova, když si nemůžu prodat lístky. Generovali bychom akorát větší ztrátu. Vždyť loni jsme byli schopni ze vstupného uhradit 25 procent nákladů na Ligu mistryň,“ připomněl Jung.



V areálu Benedikt se házenkářky opájely zlatem za triumf v nedokončené interlize. „Reglement soutěže neumožňuje vyhlásit mistra, když nejsou odehrané všechny zápasy. Se Slovenským svazem házené, který soutěž řídí, jsme se dohodli, že nebudeme oficiálně používat titul mistr. Ale protože nás už nikdo nemohl dostihnout, domluvili jsme se na medailích a poháru. Protože některé holky to vyhrály poprvé v životě,“ osvětlil manažer Mostu, jehož klub přišel o třetí interligový titul.

Hráčky ho ale berou za svůj a nepovažují jej za poloviční. „Pro nás je kompletní! Jsme šťastné za medaile. Celý rok jsme na to dřely a trenéři chtěli, ať vyhrajeme každý zápas. Jsme rády, že to můžeme oslavit,“ užívala si spojka Marie Poláková své první interligové zlato.

Její oslava byla dvojnásob sladká, šlehačka plácnutá do obličeje pro ní bude navždy připomínkou plnoletosti. Stejně dopadla další čerstvě osmnáctiletá, posila Charlotte Cholevová, a o rok mladší oslavenec Pavel Chotěborský. Syn předsedkyně klubu a dorostenec Lovosic v exhibici na žhavém písku zaskakoval za zraněnou Petru Maňákovou.

„Šlehačkou se tu ještě neslavilo,“ olízla se Poláková. „Jindy se jen popřeje a narozeninová hráčka vybere hru pro začátek tréninku.“

Velké party jsou teď pro házenkářky zapovězené z obavy před virem. „Zatím jsme v pohodě. Apelujeme na hráčky, aby nechodily do barů, nelíbaly se tam a nepily z jednoho brčka,“ s úsměvem připomněl Jung nedávné hromadné nakažení fotbalistů a florbalistů při večírku v pražském podniku Techtle Mechtle.

Pro Anděly začne sezona koncem srpna, dohrávají Final 4 domácího poháru. „Ale už teď je Písek, jeden ze čtyř účastníků, v karanténě. Budou to mít horší, ale dá se to stihnout. Myslím si, že v letošní sezoně to potká každý tým,“ tipuje Jung, spokojený s posílením o Andrýskovou, Cholevovou a Smetkovou: „Všechny posty máme ztrojené.“ Bude díky tomu i trojitý úspěch čili triple? Už v minulé sezoně na něj Most sahal, ale covid-19 byl proti.