Kouč mosteckých házenkářek po pohárovém zlatu: Důležitý cíl splněn

„Soupeřky jsou vůči nám ve výhodě, protože v podstatě nemají co ztratit. Naše hráčky, i když vědí, že nejsou úplně ve formě, cítí, že musejí vyhrát. To se nikdy nehraje lehce a je dobře, že se nám tento tlak podařilo zvládnout. Nakonec to dobře dopadlo, splnili jsme si jeden z důležitých cílů a teď se musíme soustředit na další,“ vyzýval na klubovém webu mostecký trenér Jiří Tancoš.

Finále s Olomoucí museli Andělé otáčet, v poločase prohrávali 14:15. „Bylo to vydřené utkání, ale my jsme ani nečekali, že to bude snadné, protože víme, že ještě nejsme v úplně top formě. Hráčky se na hřišti ještě trochu hledají a hrát hned na začátku sezony tak důležitý zápas není vůbec snadné. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ těší Tancoše.

Bronzové medaile získala Poruba, v duelu o třetí místo zdolala Písek 26:25. Pohár měl původně vyvrcholit už v březnu, svaz ale finálový turnaj po vypuknutí epidemie koronaviru odložil.