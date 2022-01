Patriot Babák o jičínské házené: Těžká situace, ale bude líp

Jičínští jsou totiž po podzimu nejen vcelku výrazně mimo osmičku týmů, jež si zajistí play off, ale také jim bodově dýchají na záda soupeři z příček pod nimi.

Jedním z nich jsou i Hranice, které do Jičína přijedou k prvnímu zápasu obou týmů po zimní extraligové pauze. Vítěz si před možným bojem o záchranu spraví chuť a vylepší pozici.

Je to pro tým, který v extralize působí už řadu sezon a nikdy takové starosti neměl, hodně těžká situace?

Jednoduchá není, my ale věříme, že se brzy dostaneme z nejhoršího a že se Jičín posune tam, kam v posledních letech patří.

To bylo většinou v horní části tabulky, tedy i tak, že jste si zahráli play off a nemuseli se starat o to, jak dopadnou zápasy o záchranu. Kdy bylo pro vás a jičínskou házenou za ta léta nejhůř?

Určitě před sedmi lety, kdy jsme se těsně nedostali do play off a museli hrát o záchranu.

Jičín v extralize * Házenkáři tohoto klubu zítra vstoupí do další části soutěže po více než měsíční zimní přestávce, stane se tak domácí dohrávkou s týmem Hranic (začátek v 19 hodin). * Jičín v tuto chvílí zaujímá v tabulce 9. místo, když ve 14 zápasech získal 6 bodů, na osmé Brno jich ztrácí 7, ale Brno sehrálo o dvě utkání méně. * Ve čtvrtek se v Jičíně utkají devátý tým tabulky (domácí) s jedenáctým, Hranice mají 4 body. Pod Jičínem je ještě desátý Frýdek-Místek (5 bodů) a dvanácté, poslední Maloměřice (2 body).

Pokud to budete muset podstoupit i letos, dá se to nějak srovnat?

Situace je podobná. Jsme přesvědčeni, že pokud kádr neovlivní další zranění či věci související s covidem, je natolik kvalitní, aby stejně jako před sedmi lety situaci zvládl. Tehdy jsme až do poslední chvíle hráli o play off, ale nepodařilo se do něj dostat. Rozdíl byl v tom, že jsme sice měli oproti týmům pod námi hodně bodů, ale o záchranu se hrálo vyřazovacím způsobem. To jste najednou na nule, a i když máte kvalitu, stát se může všechno. Naše kvalita se ale ukázala, první sérii jsme vyhráli, tím jsme se zachránili a byl klid.

A letos?

Ještě tam nejsme, ale je to jiné v tom, že hraje každý s každým a bodově se navazuje na zisk ze základní části. To sice aktuálně nevypadá úplně nejlépe, avšak kdybychom zvládli zápasy s týmy ze spodní části tabulky, dýchalo by se nám mnohem lépe.

Sice máte od týmů pro play off odstup, avšak stále je ve hře, že se vám může podařit mezi osmičku dostat. Co tomu v Jičíně říkáte?

Že současný bodový odstup opravdu mluví v náš neprospěch, ale že se přesto nevzdáváme toho pokusit se do play off přece jen dostat.

A když se vám to nepodaří a zůstanete ve skupině o záchranu?

To se uvidí až na konci, v každém případě teď potřebujeme do konce základní části získat co nejvíce bodů. Když z toho bude play off, paráda, když ne, tak aby byl nějaký náskok a my mohli být alespoň v relativním klidu.

Říkal jste, že stejně jako před lety jste i nyní přesvědčeni o kvalitě kádru, který by měl mít na víc než jen na boj o záchranu. Z čeho tak usuzujete?

Hlavně z toho, že jsme schopní odehrát vyrovnané zápasy i s těmi nejlepšími týmy, jejich trenéři naši hru oceňují, jsme schopní předvádět velmi kvalitní házenou. Trenér Petr Mašát umí hráče na zápasy výborně připravit, věřím, že se to i přes některé komplikace v přípravě na jarní část soutěže projeví.

Myslíte situaci s covidem?

Přesně tak a nejen to. My jsme s covidem procházeli docela dobře, jenomže v posledních dnech a týdnech se některých hráčů karanténa také týkala a nebylo jednoduché se připravovat.

Aleš Babák jako trenér jičínských házenkářů

Prý i teď vás, stihnete vůbec čtvrteční zápas?

Naštěstí ano, karanténa, kterou jsem měl kvůli nakažení dětí ve škole, mi končí.

Zmiňoval jste ještě jednu okolnost. Kterou?

Zranění našich hráčů. Za tu extraligovou dobu, o které se bavíme, nepamatujeme, že by se nám zranilo a případně na operaci muselo tolik hráčů. Začal to už v přípravě brankář Veverka, který musel na operaci s achilovkou, od října nehraje Milko a je také čerstvě po operaci, což pro něj znamená, že si v této sezoně už nezahraje. Čerstvě po operaci zápěstí je Drbohlav, zdravotní problémy měli Kovařík, Rychna, Freiberg či Šulc, bylo toho opravdu hodně.

Už v tomto týdnu může tým minimálně odskočit svému soupeři a družstvům pod vámi. Zápas jste ale už mohli mít za sebou, mělo se hrát v listopadu poté, co jste vysoko porazili Brno. Tehdejší odložení mrzelo hodně?

Nebylo to příjemné. Jen několik dnů předtím jsme totiž odehráli vynikající utkání s Brnem, silným soupeřem, který si díky svým finančním možnostem může přivést hráče ze zahraničí či zlákat kvalitní házenkáře z naší soutěže. A my jsme mu dali čtyřicet branek a předvedli výbornou házenou. Na Hranice jsme si proto tehdy věřili, byli jsme na ně výborně připraveni, ale dopoledne před utkáním jsme se dozvěděli, že se hrát nebude. Tohle nás mrzelo - a hodně.