Vzestup Jičína, výhrami házenkáři vylepšují těžké období

Z týmu, který se bodově topil jen těsně nad mužstvy ohrožené záchranou, je najednou mužstvo, které se v posledních čtyřech kolech může, byť s obtížemi, přece jen ucházet o play off, ač se to ještě nedávno zdálo hodně vzdálené.

„Neměli jsme to jednoduché, protože nám do programu zasáhly covidové pauzy, ale zvládli jsme to,“ těší trenéra jičínských házenkářů Petra Mašáta.

Jeho tým všechny dosavadní zápasy v roce 2022 vyhrál. Nejprve rozdrtil Hranice, poté zdolal mnohem lépe postavené Lovosice a nyní i Frýdek-Místek.

Je to odměna za trpělivost v nelehké sezoně, kterou procházíte?

Asi ano. Určitě je třeba říct, že jsme si prošli hodně těžkým podzimem. Měli jsme spoustu i dlouhodobě zraněných a každý zásah do sestavy je u nás znát, k tomu těžký los. Ani teď jsme to neměli lehké, do zápasu s Hranicemi jsme šli po dlouhé pauze a po něm zase víc než tři týdny nic.

Utkání s Hranicemi vypadalo hodně záchranářsky, případný neúspěch by pro vás byl vzhledem k postavení v tabulce hodně nepříjemný.

Asi byl, ale my jsme přesvědčení, že máme tým, který by se záchranou v lize problémy mít neměl, a v zápase s Hranicemi jsme to ukázali.

Odstartovali jste tím sérii tří výher za sebou a úspěšný konec předcházejícího výsledkově mnohem těžšího období. Bylo těžké ho překonávat?

Jako trenéři musíme s týmem pracovat, což platilo i na podzim, kdy výsledky nepřicházely. Neodehráli jsme sice špatné zápasy, ale na výsledcích to dlouho nebylo vidět. Pomohla nám vysoká výhra nad silným Brnem, odehráli jsme výborné utkání s Karvinou a tam jsme ukázali, že by to mohlo jít lépe. A po těch třech posledních výhrách můžeme říct, že sebevědomí jde nahoru. Když vysoko porazíte Hranice a pak zvládnete Lovosice a po nich i Frýdek, to hodně pomůže.

Sebevědomí budete potřebovat i v sobotu, kdy jako tým, jenž se vrátil do boje o play off, nastoupíte na hřišti druhé Plzně, která o víkendu získala Český pohár...

Trenéru Štochlovi jsem gratuloval a pro nás by bylo dobré, kdyby dlouho slavili. (smích) Ale vážně, tohle je hodně těžký soupeř, po kterém ale přijdou další. A my víme, koho bychom mohli porazit.

Abyste se na poslední chvíli do play off přece jen dostali?

Tohle je těžké předvídat, každopádně uděláme všechno pro to, abychom bodů získali co nejvíc. Uvidíme, na co to bude stačit. Nálada v kabině jde nahoru, zlepšila se i situace se zraněnými.

Boj o play off je v posledních letech jičínskou klasikou, kterou jste většinou úspěšně zvládali a vy jste mohl mluvit o tom, že jezdíte nad plán.

Já to považuji za malý zázrak, a teď se potkáváme s realitou. Neprocházíme lehkou sezonou, myslím si, že je nejtěžší za celých pět let, co jsem u týmu. Naše podmínky jsou takové, jaké jsou, zatímco u řady soupeřů se zlepšují. Vidět to je nejen na podmínkách, ale i na tom, že si mohou dovolit zahraniční hráče. Potřebovali bychom se hlavně v tréninkových možnostech posunout o kousek dál.