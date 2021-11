Konečně třetí výhra. Budu rád, když budou dál přibývat, radoval se kouč Jičína

„Jsme rádi, že jsme pro nás velmi složité utkání, zvládli. Jsem moc rád za kluky, že předvedli skvělý výkon, ať už gólman, či obrana, ale i produktivitu v útoku,“ uvedl trenér jičínského družstva Petr Mašát, „budu velmi rád, když bude takových zápasů jenom přibývat.“

Právě v Brně duelem s KP Jičínští na začátku září do letošního extraligového ročníku vstoupili. Odehráli tam velmi dobrý zápas, v jehož závěru za stavu 30:30 sahali po vítězství. Své šance ale nevyužili a šest vteřin před závěrem toho domácí tým využil a vstřelil vítězný gól.

I přes výhru mají aktuálně devátí hráči Jičína do play off stále poměrně daleko, na osmou Duklu Praha totiž ztrácejí čtyři body. Házenkářská extraliga se dostala do nelehké situace. Vzhledem k rozšiřující se nákaze covidem-19 bylo odloženo několik zápasů, v tomto kole dva, nehrály se duely Hranice - Maloměřice Brno a Frýdek-Místek - Lovosice.